У глибинах океану ховається "вампір із пекла": це чудовисько не таке страшне, як здається

Назва та зовнішній вигляд цього виду часто викликають асоціації з жахами, проте вчені застерігають, що вампірський кальмар зовсім не такий страшний, як здається.

Океан покриває більшу частину планети і є домівкою для неймовірної кількості видів, а деякі з них викликають страх. Наприклад, у найтемніших глибинах океану мешкає вампірський кальмар — його зовнішній вигляд і назва навіюють асоціації з жахами — тож легко припустити, що ця морська істота — чудовисько, пише Earth.com.

Латинська наукова назва виду Vampyroteuthis infernalis буквально перекладається як "вампірський кальмар із пекла", але дослідники зазначають, що це перебільшення. Насправді ця крихітна істота повільно дрейфує у воді, поїдаючи шматочки розкладаючогося листя.

За словами вчених, вампірський кальмар — єдина у своєму роді істота, яка насправді не є кальмаром. Зовні представники цього виду виглядають досить грізно, але самі глибоководні детритофаги нешкідливі. Желатиноподібне тіло вампірського кальмара складається з двох основних частин: мантії та плаща, кожна з яких має свої вражаючі особливості.

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Спостереження показують, що колір мантії та плаща змінюється залежно від освітлення: іноді вони виглядають вугільно-чорними, а іноді — більш іржаво-червоними. Його середовище існування знаходиться в океанічній зоні, де практично відсутнє світло, тому колір не має великого значення для кальмара. На відміну від своїх головоногих родичів, кальмар-вампір не може змінювати свій колір або текстуру. Ще одна особливість виду — очі: дослідження показують, що у вампірського кальмара найбільші очі порівняно з розміром тіла. На додаток до очей, по обидва боки мантії розташовані два плавники, які трохи схожі на вуха — саме вони є основним засобом пересування кальмара.

У кальмарів-вампірів вісім щупалець, як у восьминога, але вони також мають перетинку, що з’єднує щупальця між собою, подібно до жаб’ячих лапок. Цей "плащ" схожий на плащ вампіра, що й дало кальмару його назву. На додаток до восьми щупалець, у вампірського кальмара є ще один набір кінцівок: із двох кишень усередині плаща розгортаються дві довгі нитки, що допомагають їм відчувати зовнішній світ.

Відомо, що вампірські кальмари можуть досягати лише близько 30 сантиметрів у довжину і вперше були помічені під час глибоководної експедиції Карла Чуна до Вальдівії у 1898–1899 роках. У той час цей незвичайний кальмар був представлений світові як доказ існування морського життя на глибині понад 550 метрів.

Протягом багатьох років вчені також намагалися з’ясувати, чим саме є вампірський кальмар — кальмаром чи восьминогом. Сьогодні вчені вважають, що цей вид насправді не є ані кальмаром, ані восьминогом. Найбільш імовірною гіпотезою на сьогодні є те, що вампірський кальмар — це древній родич своїх сучасних побратимів, який є єдиним представником загону Vampyromorphida.

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