Еверест тихо стоїть осторонь: названо найнебезпечніші вершини світу (відео)

Еверест по праву вважається найвищою точкою Землі. Однак саме він не очолює список відомих у всьому світі гір-вбивць.

4 липня 1790 року — день народження Джорджа Евереста, валлійського географа, який брав участь у Великому тригонометричному дослідженні та обіймав посаду головного геодезиста Індії у період з 1830 по 1843 роки. За рік до смерті дослідника Королівське географічне товариство ухвалило рішення присвоїти його ім’я найвищій вершині світу. Цікаво, що сам Джордж Еверест виступав проти такої назви.

За час роботи в геодезичній службі Індії Джорджу Евересту вдалося вивести індійську геодезію та картографію на новий рівень. Саме під його керівництвом учасники гірських експедицій зафіксували найвищі вершини Гімалаїв. Через півтора десятка років активної дослідницької роботи в горах полковник Джордж Еверест пішов у відставку і повернувся до Англії, де нарешті заснував сім’ю.

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У 1852 році учневі Евереста Ендрю Скотту Во вдалося зробити, здавалося б, неможливе: разом із колегами він зумів визначити висоту гімалайських вершин, зафіксованих Еверестом. Дослідник дійшов висновку, що одна з цих гірських вершин є найвищою точкою світу. Через десятиліття, у 1865 році, цій вершині було присвоєно ім’я Еверест — таким чином Королівське географічне товариство хотіло відзначити заслуги Джорджа Евереста. Еверест був проти (він вважав, що слово "Еверест" буде складним для місцевих жителів), але колеги наполягли — так Джомолунгма, в ь найвища вершина світу, отримала нову назву, яку носить і донині.

Еверест (Джомолунгма) — найвища вершина у світі

Найнебезпечніші вершини світу

Відомо, що з 1920-х років спроби сходження на Еверест забрали життя понад 310 осіб. За словами вчених, це найвищий абсолютний показник серед усіх гір на планеті, але є нюанс — Еверест приваблює значно більше альпіністів, ніж інші сумнозвісні вершини. Якщо поглянути на рівень смертності в експедиціях, то низку вершин можна вважати значно небезпечнішими, ніж Еверест.

У ході дослідження 2023 року вчені проаналізували дані з Гімалайської бази даних і змогли скласти картину найнебезпечніших гір світу з точки зору смертності під час кожної експедиції. Зазначимо, що аналіз був зосереджений на "восьмитисячниках" — 14 вершинах висотою понад 8000 метрів. Усі вони розташовані в Гімалайському та Каракорумському гірських хребтах Азії.

Результати свідчать про те, що найнебезпечнішою та найсмертоноснішою з усіх гір на Землі є головна вершина Гімалайського масиву — Аннапурна. Згідно зі статистикою, з 1900 року в результаті 244 експедицій загинуло 72 людини — отже, смертність становить 29,5%.

Кількість експедицій на Еверест у кілька разів перевищує кількість експедицій на інші гори Фото: Statista

Гора Аннапурна розташована в провінції Гандакі у північно-центральній частині Непалу. Висота вершини становить 8091 метр, що робить її лише десятою за висотою горою у світі. І все ж, незважаючи на це, підкорити вершину не так вже й просто: вперше людині вдалося підкорити Аннапурну в 1950 році, а станом на 2022 рік вершини гори досягли лише 365 осіб. Однією з основних причин небезпеки гори вважають непередбачуваний клімат, який робить гору вразливою до лавин.

Гора Аннапурна вважається найнебезпечнішою у світі Фото: Wikipedia

До списку також входить гора Канченджанга — згідно зі статистикою, рівень смертності на цій вершині становить 29,1%. Гора розташована на кордоні Непалу та Індії і вважається третьою за висотою горою у світі — її вершина сягає 8586 метрів над рівнем моря.

Гора Канченджанга — згідно зі статистикою, рівень смертності на цій вершині становить 29,1 % Фото: Wikipedia

Ще однією смертоносною вершиною вважається К2 з рівнем смертності 22,9 %. Висота цієї вершини становить 8611 метрів, що робить її другою за висотою вершиною на планеті. За словами дослідників, незважаючи на те, що К2 трохи нижча за Еверест, вона вважається небезпечнішою для альпіністів через сумнозвісну сувору погоду. Крім того, існує високий ризик каменепадів і лавин.

Сходження на гору К2

Рівень смертності на Евересті становить лише 14,1 %, але вчені застерігають, що цю вершину не варто недооцінювати. Вона по праву посідає п’яте місце у списку найнебезпечніших вершин світу. Ще більш тривожним є те, що Еверест, як показують дослідження, може стати ще небезпечнішим. Дослідники побоюються, що найближчі роки можуть стати найсмертоноснішими за всю історію спостережень. Однією з причин різкого стрибка смертності вважається збільшення кількості людей, які відвідують гори. Однак деякі експерти також вважають, що зміна клімату робить погоду суворішою та менш передбачуваною, що лише підвищить ризик смертельних випадків.

Рейтинг гір-вбивць

"Горами-вбивцями" альпіністи називають найскладніші та найнебезпечніші вершини світу, де під час сходжень гине найбільший відсоток людей. До цього рейтингу входять 14 вершин висотою не менше 8000 метрів, але найвідомішими все ж є наступні п’ять: