Эверест тихо стоит в сторонке: названы самые смертоносные вершины мира (видео)

Эверест по праву считается самой высокой точкой Земли. Однако вовсе не он возглавляет список известных во всем мире гор-убийц.

4 июля 1790 года — день рождения Джорджа Эвереста, валлийского географа, который участвовал в Великом тригонометрическом исследовании и занимал пост главного геодезиста Индии в период с 1830 по 1843 годы. За год до смерти исследователя Королевское географическое общество приняло решение присвоить его имя высочайшей вершине мира. Любопытно, что сам Джордж Эверест выступал против такого названия.

За время работы в геодезической службе Индии Джорджу Эвересту удалось вывести индийскую геодезию и картографию на новый уровень. Именно под его руководством участники горных экспедиций зафиксировали высочайшие вершины Гималаев. Спустя полтора десятка лет активной исследовательской работы в горах, полковник Джордж Эверест вышел в отставку и вернулся в Англию, где наконец обзавелся семьей.

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В 1852 году ученику Эвереста Эндрю Скотту Во удается, казалось бы, невозможное: вместе с коллегами он сумел определить высоту зафиксированных Эверестом гималайских вершин. Исследователь пришел к выводу, что один из этих горных пиков является высочайшей точкой мира. Спустя десятилетия, в 1865 году, этой вершине было присвоено имя Эверест — таким образом Королевское географическое общество хотело отметить заслуги Джорджа Эвереста. Эверест был против (он считал, что слово "Эверест" будет сложным для местных жителей), но коллеги настояли — так Джомолунгма, самая высокая вершина мира, получила новое название, которое носит и по сей день.

Эверест (Джомолунгма) — самая высокая вершина в мире

Самые опасные вершины в мире

Известно, что с 1920-х годов попытки восхождения на Эверест унесли жизни более 310 человек. По словам ученых, это самый высокий абсолютный показатель среди всех гор на планете, но есть нюанс — Эверест привлекает значительно больше альпинистов, чем другие печально известные вершины. Если взглянуть на уровень смертности в экспедициях, то ряд вершин можно считать значительно более опасными, чем Эверест.

В ходе исследования 2023 года ученые проанализировали данные из Гималайской базы данных и смогли составить картину самых опасных гор мира с точки зрения смертности в каждой экспедиции. Отметим, что анализ был сосредоточен на «восьмитысячниках» — 14 вершинах высотой более 8000 метров. Все они находятся в Гималайских и Каракорамских горных хребтах Азии.

Результаты указывают на то, что самой опасной и смертоносной из всех гор на Земле является главная вершина Гималайского массива Аннапурна. Согласно статистике, с 1900 года в результате 244 экспедиций погибло 72 человека — таким образом, смертность составляет 29,5%.

Количество экспедиций на Эверест в разы выше в сравнении с другими горами Фото: Statista

Гора Аннапурна расположена в провинции Гандаки в северо-центральной части Непала. Высота вершины составляет 8091 метр, что делает ее лишь десятой по высоте горой в мире. И все же, несмотря на это, покорить вершину не так уж просто: впервые человеку удалось покорить Аннапурну в 1950 году, а по состоянию на 2022 год вершины горы достигли лишь 365 человек. Одной из основных причин опасности горы считают непредсказуемый климат, который делает гору уязвимой для лавин.

Гора Аннапурна считается самой смертоносной в мире Фото: Wikipedia

В список также входит гора Канченджанга — согласно статистике, уровень смертности этой вершины составляет 29,1%. Гора расположена на границе Непала и Индии, и считается третьей о высоте горой в мире — вершина достигает 8586 метров над уровнем моря.

Гора Канченджанга — согласно статистике, уровень смертности этой вершины составляет 29,1% Фото: Wikipedia

Еще одной смертоносной вершиной считается К2 с уровнем смертности 22,9%. Высота этой вершины составляет 8611 метров, что делает ее второй по высоте вершиной на планете. По словам исследователей, несмотря на то, что К2 немного ниже Эвереста, она считается более опасной для альпинистов из-за печально известной суровой погоды. Кроме того, высокий риск камнепадов и лавин.

Восхождение на гору К2

Уровень смертности Эвереста составляет всего 14,1%, но ученые предупреждают, что вершину не стоит недооценивать. Вершина по праву занимает пятое место в списке самых смертоносных вершин в мире. Еще более тревожно то, что Эверест, как показывают исследования, может стать еще более опасным. Исследователи опасаются, что ближайшие годы могут стать самыми смертоносными за всю историю наблюдений. Одной из причин резкого скачка смертности считается увеличение числа людей, посещающих горы. Однако некоторые эксперты также считают, что изменение климата делает погоду более суровой и менее предсказуемой, что лишь повысит риск смертельных случаев.

Рейтинг гор-убийц

«Горами убийцами» альпинисты называют самые сложные и опасные вершины мира, где во время восхождений погибает наибольший процент людей. В этот рейтинг входят 14 вершин высотой не менее 8000 метров, но самыми известными все же являются следующие пять: