В Тихом океане быстро растет "климатический Годзилла": последствия будут катастрофическими

Эксперты зафиксировали, что в тропической части Тихого океана быстро усиливается Эль-Ниньо, и последствия будут катастрофическими.

Исследователи официально подтвердили, что в тропической части Тихого океана началось супер-Эль-Ниньо, явление настолько сильное, что климатологи сравнили его с Годзиллой. Наблюдения показывают, что Эль-Ниньо невероятно быстро усиливается, а последствия, как ожидается, будут катастрофическими для планеты и людей, пишет Daily Mail.

Последний прогноз Всемирной метеорологической организации (ВМО) показывает, что условия Эль-Ниньо, вероятно, перерастут в сильное явление в период с июля по сентябрь этого года. Метеорологические модели также показали, что температура поверхности океана демонстрирует устойчивое и значительное потепление в ключевых центральных и восточных регионах Тихого океана.

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Ожидается, что температура океана в среднем повысится на 2°C, а Эль-Ниньо, вероятно, подолжит усиливаться в течение осени в Северном полушарии, оказывая влияние на многие регионы земного шара.

Ученые прогнозируют, что этот естественный цикл потепления усугубит последствия изменения климата, влияющие на погоду по всему земному шару. Потенциально это может привести к потенциально катастрофическим экстремальным погодным явлениям по всему миру.

Генеральный секретарь ВМО Селесте Сауло считает, что нынешний Эль-Ниньо также усилит вероятность засухи и сильных дождей, а также повысит риск возникновения волн жары на суше и волн жары во многих регионах мира. Это предупреждение особенно тревожно на фоне того, что Европа уже столкнулась с невероятной жарой.

Отметим, что Эль-Ниньо — Южное колебание — естественный погодный цикл, являющийся одним из основных факторов, определяющих ежегодные колебания погоды. Каждые два-семь лет цикл переходит от фазы похолодания Ла-Нинья к фазе потепления Эль-Ниньо. Концентрация теплой воды может повысить среднюю глобальную температуру и нарушить погодные условия в глобальном масштабе.

В июне 2026 году ученые подтвердили, что температура поверхности моря в Тихом океане превысила пороговое значение для официального начала явлений Эль-Ниньо. Однако эксперты теперь прогнозируют, что со временем это погодное явление будет только усиливаться. Как правило, Эль-Ниньо достигает своего пика в ноябре и феврале, оказывая наиболее сильное влияние на глобальное температуры в год после своего начала.

Ученые отмечают, что точные последствия, вызываемые Эль-Ниньо, варьируются, однако в большинстве случаев климатическое явление приводит к повышению глобальных температур и экстремальным погодным явлениям по всему миру.

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