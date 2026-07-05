Назван самый странный кот в мире: у очаровательного Тоби на 10 пальцев больше, чем у других (фото)

Невероятный кот, по имени Тоби, стал обладателем мирового рекорда — у него 28 пальцев. Для сравнения, это на 10 больше, чем у любого другого кота.

Наша планета является домом для невероятного количества видов, и среди них есть множество обладателей впечатляющих мировых рекордов. От невероятного быстрого решения кубика Рубика до культовой черепахи Джонатана — рекорды отражают многообразие достижений людей и животных. Однако Книга рекордов Гиннесса также известна тем, что отмечает и более необычные достижения — например, наличие 28 пальцев у кота, по имени Тоби, пишет IFLScience.

В возрасте 10 месяцев очаровательный котенок Тоби из США сравнялся с рекордсменом Книги рекордов Гиннесса — оба они были рекордсменами по количеству пальцев среди всех кошек. Теперь Тоби и Джейк, кот из Канады, делят этот титул — последний стал рекордсменом в 2002 году. У Тоби 28 пальцев, как и у Джейка, хотя, к сожалению, Джейк умер в 2024 году.

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У Тоби на 10 пальцев больше, чем у других котов Фото: Guinness World Records

Известно, что Тоби живет в Мичигане со своей хозяйкой и еще одной кошкой, по имени Конни, у которой также есть два лишних пальца на передних лапах. По словам ученых, увеличенное количество пальцев называется полидактилией и вызвано генетической мутацией.

Как правило, у домашних кошек 18 пальцев:

по пять на передних лапах;

по четыре на задних лапах.

Ученые отмечают, что полидактилия — аутосомно-доминантный признак, а потому достаточно, чтобы всего один родитель был носителем мутации, чтобы у потомства появилось наличие дополнительных пальцев. Известно, что при этом состоянии пальцы могут развиваться на внешних или внутренних краях пальцев; дополнительные пальцы также могут быть парами или одиночными.

По словам владелицы Тоби, Делани Хендерсон, несмотря на то, что у кота на 10 пальцев больше, чем у обычной домашней кошки, это не отражается на его поведении или здоровье.

К слову, Тобби не единственный очаровательный кот в мире. В 2024 году имея кота Аудио стало известным по всему миру, после того, как его привезли в приют Теннесси. Сотрудники питомника обнаружили, что у Аудио четыре уха — это также вызвано генетическим заболеванием.

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