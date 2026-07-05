Ведут себя как пираты: последние дельфины Адриатического моря преследуют суда, чтобы выжить (видео)

Новое исследование показывает, что некоторые из последних оставшихся афалин в Адриатическом море фактически стали падальщиками, завися от промышленных рыболовных судов.

Адриатическое море — полоса воды между Итальянским полуостровом и Балканами. Этот регион активно используется для промышленной рыбной ловли, что привело к серьезному истощению естественных запасов добычи. Когда-то в Адриатическом море обитало множество крупных хищников, в том числе акул и скатов, но теперь все, что осталось — дельфины-афалины. Но даже они больше не чувствуют здесь себя в безопасности, пишет IFLScience.

Наблюдения показывают, что даже такой высокоадаптивный вид как дельфины-афалины почти исчез из региона. Животные столкнулись с трудностями и истощением вод, в результате некоторые из последних дельфинов Адриатического моря фактически стали падальщиками, полагаясь на промышленные рыболовные траулеры.

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В новом исследовании ученые обнаружили, что дельфины в Адриатике стали следовать за рыболовными судами, чтобы добывать необходимое питание. В ходе сотен наблюдений, проводившихся в течение 148 дней у берегов итальянских регионов Венето и Марке, исследователи обнаружили, что дельфины следовали почти за каждым четвертым траулером.

По словам ведущего автора исследования, доктора Джованни Беарзи, долгосрочная, устойчивая и целенаправленная связь с траулерами свидетельствует о высокой степени зависимости вида от рыболовства. Хотя дельфинам по-прежнему необходимо самостоятельно добывать пищу, когда траление не ведется, в дни траления они преимущественно кормятся вблизи траловых сетей.

Ученые полагают, что за короткий период времени у дельфинов, вероятно, сформировались предпочтения в отношении разных типов судов. Наблюдения показали, что дельфины следовали за 40% донных траулеров, в то время как за траулерами, использующими донные тралы — всего 1,5%. Исследователи не знаю наверняка, но полагают, что это связано с типом рыбы, которую ловят суд.

Отметим, что такое поведение дельфинов не является чем-то новым — ранее ученые уже наблюдали, что животные часто следуют за лодками. Более того, первые упоминания такого поведения восходят к древнегреческим текстам.

Однако, авторы исследования отмечают что новым является интенсивность такого поведения. Учитывая ситуацию с чрезмерным выловом рыбы в этом районе, исследователи утверждают, что дельфины все больше полагаются на траулеры из-за отчаяния и голода.

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