Критически важное для Земли течение ослабнет на 80%: хорошие новости — это не навсегда

В новом исследовании ученые обнаружили, что таяние гренландских ледников может ослабить критически важное для планеты океаническое течение. К счастью для нас, этот процесс, вероятно, можно обратить вспять.

Десятилетиями ученые предупреждают о последствиях изменения климата, вызванного деятельностью человека. Одним из последствий, по словам ученых, может стать замедление, а возможно и остановка, одного из важнейших течений Земли — Атлантическую меридиональную опрокидывающую циркуляцию (AMOC), пишет IFLScience.

Новые модели предполагают, что талая вода из Гренландии может ослабить AMOC — массивный океанический контейнер, обеспечивающий Северную Атлантику теплой соленой водой. Ранее предполагалось, что этот процесс необратим, но теперь, результаты нового исследования предполагают нечто иное.

Известно, что AMOC играет важную роль в климате Земли: течение поднимает теплую, богатую питательными веществами воду из области экватора к Северной Атлантике, а затем переносит холодную воду на юг. Вместе с этим конвейер переносит большое количество тепла в места, которые при других обстоятельствах были бы значительно прохладнее.

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Последние несколько лет ученые опасаются, что AMOC уязвим к изменениям климата. Предыдущие исследования уже показали, что в прошлом система уже ослабевала, особенно около 8200 лет назад. Однако теперь ученые считают, что антропогенное изменение климата, похоже, оказывает на систему более интенсивное воздействие, поскольку течение становится теплее, а талая вода от сокращающихся ледников поступает в AMOC, делая течение менее соленой.

Ученые особенно были встревожены тем, что талая вода с ледяного щита Гренландии может привести к его полному обрушению, что приведет к изменениям температуры и климата в Северной Атлантике. Отметим, что сегодня все еще существует некоторая неопределенность относительно будущего AMOC.

Например, некоторые климатические модели предполагают, что замедление или остановка критически важного течения может привести к похолоданию в Великобритании на 5°C; в Западной Европе температура снизится на 1-3°C. Увы, эти оценки лишь приблизительны. В то же время ожидается значительное сокращение осадков в Европе, а штормы и ветра станут сильнее. В более широком смысле, эти изменения приведут к тому, что Северное полушарие станет суше, а Южное — влажнее в среднем.

Ранее ученые предполагали, что замедление океанической системы может привести к ее полному коллапсу. Однако, теперь новое исследование предполагает, что ранее ученые упустили из виду механизмы, способные стабилизировать AMOC.

В новом исследовании ученые использовали самые современные модели, что помогло увидеть, как талые воды Гренландии повлияют на AMOC. Результаты указывают на то, что, хотя это действительно ослабит циркуляционный поток в условиях прогнозируемых изменений климата, эти изменения не обязательно будут постоянными.

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