Химический состав атмосферы Земли неожиданно изменился: под землей произошло нечто странное

Во время самой сильной засухи в истории Амазонии под землей произошло нечто странное — ученные заметили, что химический состав нашей планеты изменился.

Земная почка, как правило, действует как губка, незаметно впитывая из воздуха газ, вырабатываемый растениями — изопрен. Однако ученые обнаружили, что в время крупнейшей засухи в истории Амазонии под землей произошло нечто странное — почва попросту перестала поглощать газ, пишет Earth.com.

В новом исследовании команда из Института химии имени Макса Планка обнаружила, что способность почвы поглощать газ упала примерно до четверти от нормального уровня, когда засуха и жара довели условия до экстремальных значений. Ученые предупреждают, что этот сдвиг имеет последствия, выходящие далеко за пределы тропического леса.

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В ходе исследования команда несколько сезонов измеряли перемещение изопрена в почву тропического леса. Отметим, что исследование также включало рекордный засушливый сезон 2023 года в Амазонии. В то время мощное явление Эль-Ниньо привело к исторически низким уровням рек и заметно ослабило растительность по всему региону.

Предыдущие исследования уже показали, что изопрен образуется в растениях, при этом тропические леса производят его в огромных количествах: более 500 мегатонн по всему миру ежегодно, а Амазония является одним из крупнейших источников на Земле.

Почва играет важную роль, поглощая изопрен из атмосферы и помогая контролировать его уровень. Однако то, как именно это происходит в реальных условиях в тропическом лесу, а не в лаборатории, до сих пор остается загадкой. И все же, команде удалось измерить газообмен между почвой и атмосферой в Амазонии в течение нескольких сезонов, а также во время исторической засухи в регионе.

По словам ведущего автора исследования Джовани Пульезе, они с коллегами обнаружили, что условиях экстремального климата в 2023 году, вызванного явлением Эль-Ниньо, поглощение изопрена почвой резко перестало реагировать на повышенную концентрацию изопрена в окружающей среде. Результаты также согласуются с физиологическими ограничениями активности организмов, обитающих в почве, когда влажность почвы падает ниже 20%.

Ученые пришли к выводу, что микроорганизмы в почве, которые обычно разлагают изопрен, вероятно, сталкиваются с препятствием, когда влажность падает ниже определенного уровня. Простыми словами, микроорганизмы попросту перестают справляться, а их эффективность снизилась более чем в четыре раза в сравнении с обычными условиями.

Команда пришла к выводу: когда экосистема Амазонии сталкивается с кратковременными засухами и экстремальной жарой, она повышает уровень изопрена в атмосфере. Это происходит из-за увеличения выбросов на деревьях и одновременного ослабления его поглощения почвой.

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