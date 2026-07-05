На Земле рождается новый остров: редкая возможность увидеть, как развиваются материки (видео)

Исследователи считают, что мы можем стать свидетелями рождения нового острова, когда в море Бисмарка произойдет извержение глубоководного вулкана.

С начала мая 2026 года спутники отслеживают вулканическую активность в глубоководном бассейне к северу от Папуа-Новой Гвинеи — считается, что это может привести к образованию нового острова. Ученые считают, что эта активность позволит нам не просто стать свидетелями рождения нового острова, если произойдет извержение глубоководного вулкана, но у исследователей также появится редкая возможность изучить, как развиваются молодые материки с течением времени, пишет IFLScience.

8 мая 2026 года сейсмометры зафиксировали серию землетрясений в глубоководном бассейне в центральной части моря Бисмарка. Вскоре после этого спутники зафиксировали свидетельства подводного извержения, но ученые все еще не понимали, на самом деле находится под поверхностью океана.

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У ученых отсутствовали карты местности в высоком разрешении, а потому о сложном рельефе морского дна, включающем разломы, вулканические образования, рифты, обрывы, а также активные зоны субдукции и спрединга, было известно немного.

Исследователи изучили спутниковые снимки и обнаружили, что извержение произошло вдоль хребта Титан, расположенного на стыке двух подводных плит. Однако до сих пор не ясно, какой именно вулканический объект был ответственен за извержение, на какой глубине он находился и когда произошло последнее извержение.

По словам главного научного сотрудника Центра космических полетов имени Годдарда NASA Джима Гарвина, хорошая новость заключается в том, что это событие предоставляет невероятную возможность для изучения того, как развиваются материки в молодом возрасте.

9 мая 2026 года спутники NASA Aqua и Terra зафиксировали изображения белых, дымящихся вулканических шлейфов, вырывающихся из воды. Другие спутники показали, что эти шлейфы простирались на несколько километров в атмосферу. В то же время спутник PACE наблюдал обесцвеченную и возмущенную воду вокруг места извержения.

Уже 10 и 11 мая вулканическая активность приблизилась к поверхности воды. 12 мая спутники с помощью инфракрасных камер зафиксировали тепловые аномалии, покрывающие около 7 квадратных километров. По словам вулканолога из Мичиганского технологического университета Саймона Карна, для возникновения такого количества термических аномалий вблизи поверхности должно быть много горячего материала.

Ученые также наблюдали обширные пемзовые плоты — пористые плавающие вулканические породы — накапливающиеся длинными полосами в поверхностных течениях. Теперь основным вопросом является то, появится ли в море Бисмарка новый остров.

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