На Землі з"являється новий острів: рідкісна нагода побачити, як розвиваються материки (відео)

Дослідники вважають, що ми можемо стати свідками народження нового острова, коли в морі Бісмарка відбудеться виверження глибоководного вулкана.

З початку травня 2026 року супутники відстежують вулканічну активність у глибоководному басейні на північ від Папуа-Нової Гвінеї — вважається, що це може призвести до утворення нового острова. Вчені вважають, що ця активність дозволить нам не просто стати свідками народження нового острова, якщо відбудеться виверження глибоководного вулкана, але й надасть дослідникам рідкісну можливість вивчити, як розвиваються молоді материки з плином часу, пише IFLScience.

8 травня 2026 року сейсмометри зафіксували серію землетрусів у глибоководному басейні в центральній частині моря Бісмарка. Незабаром після цього супутники зафіксували ознаки підводного виверження, але вчені все ще не розуміли, що насправді знаходиться під поверхнею океану.

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У вчених не було карт місцевості з високою роздільною здатністю, а тому про складний рельєф морського дна, що включає розломи, вулканічні утворення, рифти, обриви, а також активні зони субдукції та спредінгу, було відомо небагато.

Дослідники проаналізували супутникові знімки й виявили, що виверження сталося вздовж хребта Титан, розташованого на стику двох підводних плит. Однак досі не ясно, який саме вулканічний об’єкт спричинив виверження, на якій глибині він знаходився і коли відбулося останнє виверження.

За словами головного наукового співробітника Центру космічних польотів імені Годдарда NASA Джима Гарвіна, хороша новина полягає в тому, що ця подія надає неймовірну можливість для вивчення того, як розвиваються материки на ранніх етапах.

9 травня 2026 року супутники NASA Aqua та Terra зафіксували зображення білих, димлячих вулканічних шлейфів, що виривалися з води. Інші супутники показали, що ці шлейфи простягалися на кілька кілометрів у атмосферу. Водночас супутник PACE спостерігав знебарвлену та збурену воду навколо місця виверження.

Уже 10 та 11 травня вулканічна активність наблизилася до поверхні води. 12 травня супутники за допомогою інфрачервоних камер зафіксували теплові аномалії, що охоплюють близько 7 квадратних кілометрів. За словами вулканолога з Мічиганського технологічного університету Саймона Карна, для виникнення такої кількості термічних аномалій поблизу поверхні має бути багато гарячого матеріалу.

Вчені також спостерігали великі пемзові плоти — пористі плаваючі вулканічні породи — що накопичуються довгими смугами у поверхневих течіях. Тепер головне питання полягає в тому, чи з’явиться в морі Бісмарка новий острів.

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