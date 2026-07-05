Краб потрапив у пластикову пляшку і два місяці дрейфував у морі: горлечко пляшки було вдвічі менше за його тіло
Дослідники були здивовані, виявивши всередині пластикової пляшки, що дрейфувала в морі, живого краба, розміри якого в рази перевищували розміри горлечка.
У новому дослідженні вчені описали сюжет екологічного фільму жахів: краб потрапив у пастку всередині пластикової пляшки й два місяці дрейфував у морі. Якимось чином крабу вдалося пробратися в пляшку з отвором, розмір якого майже вдвічі менший за тіло самої тварини, пише IFLScience.
Епічна одіссея краба нещодавно була описана вченими з Хіросімського університету в Японії, які в липні 2022 року проводили дослідження молодняку риб біля узбережжя Окінави. Під час спостережень вчені натрапили на щось несподіване: краба, який потрапив у пастку у вигляді пластикової пляшки. Вчені зазначають, що ця подія також стала вражаючою ілюстрацією того, як пластикове забруднення дивним і несподіваним чином впливає на морське життя.
За словами авторів дослідження Хадзіме Сато та Йоїчі Сакаї, під час експедиції їм випадково вдалося виявити пластикову пляшку — знахідку було зроблено приблизно за 500 метрів від острова Сесоко, Окінава, Японія. Ще більш дивним виявилося те, що всередині пляшки опинився великий живий плаваючий краб, Portunus sanguinolentus.
Ще дивнішим здавалося те, що краб був значно більшим за горлечко пляшки. Для порівняння: діаметр горлечка пляшки становив 24 міліметри, тоді як довжина краба сягала 40,31 міліметра, а ширина — 88,23 міліметра. Крім того, було очевидно, що краб аж ніяк не голодував, перебуваючи у своїй пастці з пляшки.
Дослідники випустили краба на волю, а потім провели аналіз ДНК вмісту шлунка в’язня. Результати показали, що краб нещодавно з’їв мальків риб і водорості, які розрослися всередині пляшки. Але як краб потрапив у цю пастку? Найпростішим поясненням виявилося те, що краб потрапив у пляшку ще маленьким, а потім продовжив рости всередині своєї пастки.
Під час дослідження вчені також спробували з’ясувати, як довго краб перебував у пастці. Команда вивчила швидкість росту морського жолудя (Lepas anserifera), що прикріпився до його поверхні. Судячи з розміру жолудя та росту краба, вони дійшли висновку, що він пробув у пляшці два місяці.
Незважаючи на те, що вченим було цікаво розгадати цю загадку, з екологічної точки зору цей випадок є яскравим прикладом того, як забруднення пластиком шкодить океанам та їхнім мешканцям.
Автори застерігають, що пластикові пляшки, викинуті людьми, можуть затримувати крабів, а також заважати їм вибратися з пляшки. Зазначимо, що подібні випадки вже фіксувалися у водах навколо Японії, що свідчить про те, що це не поодинокий випадок.
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