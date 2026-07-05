Краб потрапив у пластикову пляшку і два місяці дрейфував у морі: горлечко пляшки було вдвічі менше за його тіло

Дослідники були здивовані, виявивши всередині пластикової пляшки, що дрейфувала в морі, живого краба, розміри якого в рази перевищували розміри горлечка.

У новому дослідженні вчені описали сюжет екологічного фільму жахів: краб потрапив у пастку всередині пластикової пляшки й два місяці дрейфував у морі. Якимось чином крабу вдалося пробратися в пляшку з отвором, розмір якого майже вдвічі менший за тіло самої тварини, пише IFLScience.

Епічна одіссея краба нещодавно була описана вченими з Хіросімського університету в Японії, які в липні 2022 року проводили дослідження молодняку риб біля узбережжя Окінави. Під час спостережень вчені натрапили на щось несподіване: краба, який потрапив у пастку у вигляді пластикової пляшки. Вчені зазначають, що ця подія також стала вражаючою ілюстрацією того, як пластикове забруднення дивним і несподіваним чином впливає на морське життя.

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За словами авторів дослідження Хадзіме Сато та Йоїчі Сакаї, під час експедиції їм випадково вдалося виявити пластикову пляшку — знахідку було зроблено приблизно за 500 метрів від острова Сесоко, Окінава, Японія. Ще більш дивним виявилося те, що всередині пляшки опинився великий живий плаваючий краб, Portunus sanguinolentus.

Пляшка з водоростями та вусиками, що прикріпилися до неї, мальки риб, зібрані разом із нею, та плаваючий краб, витягнутий із пляшки Фото: Hiroshima University

Ще дивнішим здавалося те, що краб був значно більшим за горлечко пляшки. Для порівняння: діаметр горлечка пляшки становив 24 міліметри, тоді як довжина краба сягала 40,31 міліметра, а ширина — 88,23 міліметра. Крім того, було очевидно, що краб аж ніяк не голодував, перебуваючи у своїй пастці з пляшки.

Дослідники випустили краба на волю, а потім провели аналіз ДНК вмісту шлунка в’язня. Результати показали, що краб нещодавно з’їв мальків риб і водорості, які розрослися всередині пляшки. Але як краб потрапив у цю пастку? Найпростішим поясненням виявилося те, що краб потрапив у пляшку ще маленьким, а потім продовжив рости всередині своєї пастки.

Під час дослідження вчені також спробували з’ясувати, як довго краб перебував у пастці. Команда вивчила швидкість росту морського жолудя (Lepas anserifera), що прикріпився до його поверхні. Судячи з розміру жолудя та росту краба, вони дійшли висновку, що він пробув у пляшці два місяці.

Незважаючи на те, що вченим було цікаво розгадати цю загадку, з екологічної точки зору цей випадок є яскравим прикладом того, як забруднення пластиком шкодить океанам та їхнім мешканцям.

Автори застерігають, що пластикові пляшки, викинуті людьми, можуть затримувати крабів, а також заважати їм вибратися з пляшки. Зазначимо, що подібні випадки вже фіксувалися у водах навколо Японії, що свідчить про те, що це не поодинокий випадок.

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