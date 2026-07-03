На обличчі людини мешкають десятки загадкових істот: вони поступово зливаються з нами (відео)

Десятки з них саме зараз живуть на вашому обличчі, і вчені щойно виявили, що вони, ймовірно, починають зливатися з людьми.

Більшість людей на Землі навіть не підозрюють, що є місцем проживання кліщів, які проводять більшу частину свого короткого життя, зариваючись головою вперед у наші волосяні фолікули, переважно на обличчі, пише Science Alert.

Більше того, люди фактично є єдиним середовищем існування для Demodex folliculorum: вони народжуються, харчуються, спаровуються та помирають прямо на нас. Увесь їхній життєвий цикл обертається навколо поїдання відмерлих клітин шкіри, перш ніж вони відійдуть у інший світ.

Попередні дослідження також показали, що D. folliculorum настільки залежить від людини для свого виживання, що ці мікроскопічні кліщі перебувають у процесі еволюції від ектопаразита до облігатного симбіонта. Простіше кажучи, вважається, що ці кліщі, можливо, поступово "зливаються" з людським тілом, стаючи настільки спеціалізованими щодо людського середовища існування, що більше не можуть виживати самостійно.

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У ході дослідження вчені провели секвенування геномів цих кліщів. Результати показали, що їхнє існування в середовищі, орієнтованому на людину, може спричиняти зміни, яких не спостерігається в інших видів кліщів. За словами співавторки дослідження, біологині Алехандри Перотті з Університету Редінга, вони разом із колегами виявили, що у цих кліщів інше розташування генів частин тіла порівняно з іншими подібними видами через їхню адаптацію до захищеного життя всередині пор. Вважається, що ці зміни в їхній ДНК призвели до деяких незвичайних особливостей будови тіла та поведінки.

За словами вчених, D. Folliculorum — крихітні істоти, єдиним джерелом їжі яких є залишки людської шкіри. Тривалість їхнього життя становить близько трьох тижнів, і весь цей час вони проводять у пошуках їжі.

Відомо, що ці кліщі з’являються лише вночі, щоб повільно й болісно пересуватися по шкірі у пошуках їжі та партнера. Пізніше кліщі повертаються у темряву волосяного фолікула. Довжина тіла кліщів становить усього близько трьох міліметрів, вони мають довге ковбасоподібне тіло, придатне для проникнення у волосяні фолікули людини.

Зазначимо, що через відсутність природних загроз, конкуренції та обмежену взаємодію геном кліщів був зведений до найнеобхідніших елементів. Наприклад, вчені з’ясували, що кожна нога кліща приводиться в рух лише трьома одноклітинними м’язами, а їхні тіла містять мінімальну кількість генів, що кодують білки. Простими словами, у кліщів залишилося лише те, що необхідно для виживання. Це найменша кількість генів, яка коли-небудь спостерігалася у ширшій групі споріднених видів.

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