На лице человека живут десятки загадочных существ: они постепенно сливаются с нами (видео)

Десятки прямо сейчас живут на вашем лице и ученые только что обнаружили, что они, вероятно, начинают сливаться с людьми.

Большинство людей на Земле не подозревают, что являются средой обитания для клещей, которые проводят большую часть своей короткой жизни, зарываясь головой вперед в наши волосяные фолликулы, в основном на лице, пишет Science Alert.

Более того, люди фактически являются единственной средой обитания для Demodex folliculorum: они рождаются, питаются, спариваются и умирают прямо на нас. Весь их жизненный цикл вращается вокруг поедания отмерших клеток кожи, прежде чем они отправятся на тот свет.

Предыдущие исследования также показали, что D. folliculorum настолько зависит от человека для своего выживания, что эти микроскопические клещи находятся в процессе эволюции от эктопаразита к облигатному симбионту. Простыми словами, считается, что эти клещи, возможно, постепенно "сливаются" с человеческим телом, становясь настолько специализированными на человеческой среде обитания, что больше не могут выживать самостоятельно.

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В ходе исследования ученые секвенировали геномы этих клещей. Результаты показали, что их существование в среде, ориентированной на человека, может вызывать изменения, не наблюдаемые у других видов клещей. По словам соавтора исследования, биолога Алехандры Перотти из Университета Рединга, они с коллегами обнаружили, что у этих клещей другое расположение генов частей тела по сравнению с другими подобными видами из-за их адаптации к защищенной жизни внутри пор. Считается, что эти изменения в их ДНК привели к некоторым необычным особенностям тела и поведению.

По словам ученых, D. Folliculorum — крохотные существа, единственным источником пищи которого являются остатки человеческой кожи. Продолжительность их жизни составляет около трех недель и все это время они проводят в поисках пищи.

Известно, что эти клещи появляются только ночью, чтобы медленно и мучитель передвигаться по коже в поисках пищи и партнера. Позже клещи возвращаются в темноту волосяного фоликула. Длина тела клещей составляет всего около трех миллиметров, они обладают длинным колбасообразным телом, подходящим для того, чтобы проникать в волосяные фолликулы человека.

Отметим, что из-за отсутствия естественных угроз, конкуренции и ограниченного взаимодействия геном клещей был сведен к самым необходимым элементам. Например, ученые выяснили, что каждая нога клеща приводится в движение всего тремя одноклеточными мышцами, а их тела содержат минимальное количество генов, кодирующих белки. Простыми словами, у клещей осталось только то, что необходимо для выживания. Это самое маленькое число генов, когда-либо наблюдавшееся в более широкой группе родственных видов.

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