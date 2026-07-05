Краб угодил в пластиковую бутылку и два месяца дрейфовал в море: горлышко вдвое меньше его тела
Исследователи были удивлены обнаружив внутри пластиковой бутылки, дрейфующей в море, живого краба, чьи размеры были в разы больше горлышка.
В новом исследовании ученые описали сюжет экологического фильма ужасов: краб попал в ловушку внутри пластиковой бутылки и два месяца дрейфовал в море. Каким-то образом крабу удалось пробраться в бутылку с отверстием почти вдвое меньше тела самого животного, пишет IFLScience.
Эпическая одиссея краба недавно была описана учеными из Хиросимского университета в Японии, которые в июле 2022 года проводили исследование молоди рыб у побережья Окинавы. В процессе наблюдений ученые наткнулись на нечто неожиданное: краба, угодившего в ловушку в виде пластиковой бутылки. Ученые отмечают, что это событие также стало поразительной иллюстрацией того, как пластиковое загрязнение странным и неожиданным образом влияет на морскую жизнь.
По словам авторов исследования Хадзиме Сато и Йоичи Сакаи, в ходе экспедиции им случайно удалось обнаружить пластиковую бутылку — находка была сделана примерно в 500 метрах от острова Сесоко, Окинава, Япония. Еще более удивительным оказалось то, что внутри бутылки оказался крупный живой плавающий краб, Portunus sanguinolentus.
Еще более удивительным казалось то, что краб был значительно больше горлышка бутылки. Для сравнения, диаметр горлышка бутылки составлял 24 миллиметра, в то время как длина краба достигала 40,31 миллиметра, а ширина — 88,23 миллиметра. Кроме того, было очевидно, что краб вовсе не голодал, находясь в своей ловушке из бутылки.
Исследователи освободили краба, а затем провели анализ ДНК содержимого желудка узника. Результаты показали, что краба недавно съел молодь рыб и водоросли, которые разрослись внутри бутылки. Но как краб угодил в эту ловушку? Наиболее простым объяснением оказалось то, что краб угодил в бутылку еще маленьким, а затем продолжил расти внутри своей ловушки.
В ходе исследования ученые также попытались выяснить, как долго краб находился в ловушке. Команда изучила скорость роста морского желудя (Lepas anserifera), прикрепившегося к его поверхности. Судя по размеру желудя и росту краба, они пришли к выводу, что он пробыл в бутылке два месяца.
Несмотря на то, что ученым было интересно разгадывать эту загадку, с экологической точки зрения, этот случай является ярким примером того, как пластиковое загрязнение душит океаны и вредит их обитателям.
Авторы предупреждают, что выброшенные людьми пластиковые бутылки могут задерживать крабов, а также препятствуют их освобождению из бутылки. Отметим, что подобные случаи уже были зафиксированы в водах вокруг Японии, что говорит о том, что это не единичный случай.
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