Краб угодил в пластиковую бутылку и два месяца дрейфовал в море: горлышко вдвое меньше его тела

Исследователи были удивлены обнаружив внутри пластиковой бутылки, дрейфующей в море, живого краба, чьи размеры были в разы больше горлышка.

В новом исследовании ученые описали сюжет экологического фильма ужасов: краб попал в ловушку внутри пластиковой бутылки и два месяца дрейфовал в море. Каким-то образом крабу удалось пробраться в бутылку с отверстием почти вдвое меньше тела самого животного, пишет IFLScience.

Эпическая одиссея краба недавно была описана учеными из Хиросимского университета в Японии, которые в июле 2022 года проводили исследование молоди рыб у побережья Окинавы. В процессе наблюдений ученые наткнулись на нечто неожиданное: краба, угодившего в ловушку в виде пластиковой бутылки. Ученые отмечают, что это событие также стало поразительной иллюстрацией того, как пластиковое загрязнение странным и неожиданным образом влияет на морскую жизнь.

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По словам авторов исследования Хадзиме Сато и Йоичи Сакаи, в ходе экспедиции им случайно удалось обнаружить пластиковую бутылку — находка была сделана примерно в 500 метрах от острова Сесоко, Окинава, Япония. Еще более удивительным оказалось то, что внутри бутылки оказался крупный живой плавающий краб, Portunus sanguinolentus.

Бутылка с прикрепившимися к ней водорослями и усиками, собранные вместе с ней мальки рыб и плавающий краб, извлеченный из бутылки Фото: Hiroshima University

Еще более удивительным казалось то, что краб был значительно больше горлышка бутылки. Для сравнения, диаметр горлышка бутылки составлял 24 миллиметра, в то время как длина краба достигала 40,31 миллиметра, а ширина — 88,23 миллиметра. Кроме того, было очевидно, что краб вовсе не голодал, находясь в своей ловушке из бутылки.

Исследователи освободили краба, а затем провели анализ ДНК содержимого желудка узника. Результаты показали, что краба недавно съел молодь рыб и водоросли, которые разрослись внутри бутылки. Но как краб угодил в эту ловушку? Наиболее простым объяснением оказалось то, что краб угодил в бутылку еще маленьким, а затем продолжил расти внутри своей ловушки.

В ходе исследования ученые также попытались выяснить, как долго краб находился в ловушке. Команда изучила скорость роста морского желудя (Lepas anserifera), прикрепившегося к его поверхности. Судя по размеру желудя и росту краба, они пришли к выводу, что он пробыл в бутылке два месяца.

Несмотря на то, что ученым было интересно разгадывать эту загадку, с экологической точки зрения, этот случай является ярким примером того, как пластиковое загрязнение душит океаны и вредит их обитателям.

Авторы предупреждают, что выброшенные людьми пластиковые бутылки могут задерживать крабов, а также препятствуют их освобождению из бутылки. Отметим, что подобные случаи уже были зафиксированы в водах вокруг Японии, что говорит о том, что это не единичный случай.

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