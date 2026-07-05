Надзвичайно важливий для Землі потік ослабне на 80 %: хороша новина — це не назавжди

У новому дослідженні вчені виявили, що танення гренландських льодовиків може послабити океанічну течію, яка має критичне значення для планети. На щастя для нас, цей процес, ймовірно, можна зупинити.

Протягом десятиліть вчені попереджають про наслідки зміни клімату, спричиненої діяльністю людини. Одним із наслідків, за словами вчених, може стати уповільнення, а можливо, й зупинка однієї з найважливіших течій Землі — Атлантичної меридіональної перекидної циркуляції (AMOC), пише IFLScience.

Нові моделі припускають, що тала вода з Гренландії може послабити AMOC — потужну океанічну циркуляцію, яка забезпечує Північну Атлантику теплою солоною водою. Раніше вважалося, що цей процес є незворотним, але тепер результати нового дослідження вказують на інше.

Відомо, що AMOC відіграє важливу роль у кліматі Землі: ця течія піднімає теплу, багату на поживні речовини воду з району екватора до Північної Атлантики, а потім переносить холодну воду на південь. Разом із цим конвеєр переносить велику кількість тепла в місця, які за інших обставин були б значно прохолоднішими.

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Останні кілька років вчені побоюються, що AMOC вразливий до кліматичних змін. Попередні дослідження вже показали, що в минулому система вже слабшала, особливо близько 8200 років тому. Однак тепер вчені вважають, що антропогенні зміни клімату, схоже, чинять на систему більш інтенсивний вплив, оскільки течія стає теплішою, а тала вода від льодовиків, що скорочуються, надходить у AMOC, роблячи течію менш солоною.

Вчені були особливо стурбовані тим, що тала вода з льодового щита Гренландії може призвести до його повного обвалення, що спричинить зміни температури та клімату в Північній Атлантиці. Зазначимо, що на сьогодні все ще існує певна невизначеність щодо майбутнього AMOC.

Наприклад, деякі кліматичні моделі передбачають, що уповільнення або зупинка надзвичайно важливої течії може призвести до похолодання у Великій Британії на 5 °C; у Західній Європі температура знизиться на 1–3 °C. На жаль, ці оцінки є лише приблизними. Водночас очікується значне скорочення кількості опадів у Європі, а шторми та вітри стануть сильнішими. У ширшому сенсі ці зміни призведуть до того, що Північна півкуля стане сухішою, а Південна — вологішою в середньому.

Раніше вчені припускали, що уповільнення океанічної системи може призвести до її повного колапсу. Однак тепер нове дослідження свідчить про те, що раніше вчені не врахували механізми, здатні стабілізувати AMOC.

У новому дослідженні вчені використовували найсучасніші моделі, що допомогло з’ясувати, як талі води Гренландії вплинуть на AMOC. Результати вказують на те, що, хоча це дійсно послабить циркуляційний потік в умовах прогнозованих змін клімату, ці зміни не обов’язково будуть постійними.

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