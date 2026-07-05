Поводяться як пірати: останні дельфіни Адріатичного моря переслідують судна, щоб вижити (відео)

Нове дослідження показує, що деякі з останніх афаліів, що залишилися в Адріатичному морі, фактично стали мерлятниками, які залежать від промислових риболовних суден.

Адріатичне море — смуга води між Італійським півостровом і Балканами. Цей регіон активно використовується для промислового рибальства, що призвело до серйозного виснаження природних запасів риби. Колись в Адріатичному морі мешкало безліч великих хижаків, зокрема акул і скатів, але тепер все, що залишилося, — це дельфіни-афаліни. Проте навіть вони більше не почуваються тут у безпеці, пише IFLScience.

Спостереження показують, що навіть такий високоадаптивний вид, як дельфіни-афаліни, майже зник із регіону. Тварини зіткнулися з труднощами та виснаженням водних ресурсів, у результаті чого деякі з останніх дельфінів Адріатичного моря фактично стали падальниками, покладаючись на промислові риболовні траулери.

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У новому дослідженні вчені виявили, що дельфіни в Адріатиці почали слідувати за рибальськими суднами, щоб добувати необхідну їжу. У ході сотень спостережень, що проводилися протягом 148 днів біля берегів італійських регіонів Венето та Марке, дослідники виявили, що дельфіни слідували майже за кожним четвертим траулером.

За словами головного автора дослідження, доктора Джованні Беарзі, довгостроковий, стабільний і цілеспрямований зв’язок із траулерами свідчить про високий ступінь залежності цього виду від рибальства. Хоча дельфінам, як і раніше, доводиться самостійно добувати їжу, коли тралення не проводиться, у дні тралення вони переважно харчуються поблизу тралових сіток.

Вчені вважають, що за короткий проміжок часу у дельфінів, ймовірно, сформувалися певні уподобання щодо різних типів суден. Спостереження показали, що дельфіни слідували за 40% донних траулерів, тоді як за траулерами, що використовують донні трали, — лише 1,5%. Дослідники не знають напевно, але припускають, що це пов’язано з типом риби, яку ловить судно.

Зазначимо, що така поведінка дельфінів не є чимось новим — раніше вчені вже спостерігали, що тварини часто слідують за човнами. Більше того, перші згадки про таку поведінку сягають давньогрецьких текстів.

Однак автори дослідження зазначають, що новим є інтенсивність такої поведінки. З огляду на ситуацію з надмірним виловом риби в цьому районі, дослідники стверджують, що дельфіни дедалі більше покладаються на траулери через відчай і голод.

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