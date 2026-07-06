5 лет без единой крошки во рту: названо существо, способное годами обходиться без пищи

Исследователи рассказали о морском существе, способном обходиться без еды до пяти лет — ученые наконец-то выяснили, как им это удалось.

Выжить без еды один день — сложно, но прожить без единой крошки пищи пять лет — кажется невозможным. И все же, по словам ученых, в океане обитает существо, способное на это. Теперь мы наконец-то знаем, как ему это удается, пишет SciTechDaily.

Наблюдения показывают, что сверхгигантский батиномид, гигантский глубоководный изопод, способный вырасти больше футбольного мяча, регулярно годами выживает без приема пищи в одной из самых бедных пищей сред на планете. Долгое время такая способность озадачивала ученых, но в новом исследовании команда из Института океанологии Китайской академии наук (IOCAS) сосредоточилась на том, чтобы выяснить, как это удается батиномиду.

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В ходе исследования ученые использовали мультимиксный анализ и функциональные эксперименты, и обнаружили, что глубоководные изотопы сочетают огромный желудок для хранения пищи с исключительно низким базальным метаболизмом. Предполагается, что именно это помогает им переносить длительные периоды голодания.

Команда изучила два вида изопод, обитающих на разных глубинах:

Bathynomus jamesi с глубины около 898 метров;

Bathynomus doederleini с глубины около 300 метров.

Сочетая сравнительную геномику с анализом анатомии, физиологии, поведения и связанных с ними микроорганизмов, ученые выявили модель выживания, которую ученые описывают как "увеличение доходов и сокращение расходов" в ответ на ограниченность пищи.

Результаты исследования показывают, что у глубоководных изопод желудок занимает лишь около двух третей тела, что значительно больше, чем желудки родственных видов из более мелководных или приливно-отливных местообитаний. Когда желудок заполнен пищей, он содержит измельченную, сильно переваренную, похожую на грязь смесь с относительно небольшим количеством пищеварительных бактерий, таких как Firmicutes.

С другой стороны, желудок изопода был заполнен хламидиями, которые связаны с накоплением липидов. Все это указывает на то, что глубоководные изоподы, вероятно, способны потреблять большие порции пищи всякий раз, когда она становится доступной, а затем резко снижать свой базальный метаболизм, позволяя запасам перевариваться и использоваться медленно в течение длительных периодов времени.

Команда также обнаружила горизонтально перенесенный ген ND1, который произошел от симбиотической бактерии извне и впоследствии стал частью генома изопода. Предполагается, что этот ген играет важную роль в энергетическом метаболизме. Отметим, что горизонтально перенесенные гены могут сталкиваться с ограничениями после попадания в новый геном, ND1, по-видимому, преодолел некоторые из этих барьеров, дублируясь после переноса и достигая чрезвычайно высоких уровней экспрессии.

По словам команды, они также обнаружили, что ген ND1 помогает корректировать митохондриальную метаболическую сеть, точно настраивая метаболическую депрессию. Вероятно, это помогает решить ключевой компромисс между высокими энергетическими потребностями гигантизма и необходимостью сохранения энергии в экстремальных условиях.

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