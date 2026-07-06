В Эквадоре найден совершенно новый вид паука: подобного никогда не видели прежде

Исследователи заявили об открытии совершенно нового вида паука — это первое в истории паукообразное, имитирующее грибок-зомби.

Пауки — мастера маскировки. Известно, что некоторые виды отлично имитируют птичий помет, а другие муравьев. Но новый вид действительно удивил ученых — они впервые в истории обнаружили новый вид паука, имитирующий смертельно опасного грибкового паразита, пишет IFLScience.

Новый вид поучил название Taczanowskia waska и был обнаружен учеными в тропических лесах Эквадора — ученые заметили, что представители нового вида невероятным образом имитируют мертвого паука, зараженного паразитическим грибком. Автор отмечает, что это первый случай в истории, когда паук имитирует паразитический грибок; также считается, что этот навык был развит для защиты от хищников и незаметной охоты.

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Изначально команда заметила паука, висящим вниз головой под листом в точно таком же положении, что и грибок, который он имитирует. Более того, ученые отмечают, что маскировка была настолько хороша, что сами ученые, прежде чем прикоснуться к пауку, заставили его пошевелиться.

По словам ученых, бледная окраска брюшка с маленькими белыми шипами идеально имитирует мицелий грибка. В то же время два стромальных бугорка выглядят точно так же, как грибковые структуры Gibellula, а желтый волосистый узор у основания бугорков, по-видимому, является мицелием. В целом положение паука и его неподвижность идеально имитируют мертвого паука, пораженного грибковым патогеном.

Известно, что новый вид имитирует инфекцию рода Gibellula, которая, как известно, поражает паукообразных. Принадлежащий к той же группе грибов, что и Cordyceps, этот гриб, заражая паука, проникает в организм хозяина своим корнеподобным мицелием, который обволакивает и медленно переваривает жертву. Далее гриб выпускает маленькие усикообразные структуры, чтобы распространять споры и продолжать распространять ужас. Ученые считают, что именно этот процесс и имитирует хитрый маленький паук.

Отметим, что впервые новый вид привлек внимание ученых благодаря публикации в приложении для наблюдения за природой. После обнаружения особи в дикой природе было подтверждено, что это новый вид — музейные образцы показали, что первый представитель этого рода был найден еще в 1903 году и хранился в Гамбургском музее природы. К слову, пока ученым удавалось обнаружить лишь самок, а потому о брачном сезоне нового вида мало что известно.

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