В Еквадорі виявлено абсолютно новий вид павука: такого ще ніколи не бачили

Дослідники оголосили про відкриття абсолютно нового виду павука — це перше в історії павукоподібне, яке імітує грибок-зомбі.

Павуки — майстри маскування. Відомо, що деякі види чудово імітують пташиний послід, а інші — мурах. Але новий вид справді здивував вчених — вони вперше в історії виявили новий вид павука, який імітує смертельно небезпечного грибкового паразита, пише IFLScience.

Новий вид отримав назву Taczanowskia waska і був виявлений вченими у тропічних лісах Еквадору — вчені помітили, що представники нового виду неймовірним чином імітують мертвого павука, ураженого паразитичним грибком. Автор зазначає, що це перший випадок в історії, коли павук імітує паразитичний грибок; також вважається, що ця здатність розвинулася для захисту від хижаків і непомітного полювання.

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Спочатку команда помітила павука, що висів догори ногами під листком у точно такому ж положенні, як і гриб, якого він імітує. Більше того, вчені зазначають, що маскування було настільки вдалим, що самі вчені, перш ніж доторкнутися до павука, змусили його поворухнутися.

За словами вчених, бліде забарвлення черевця з маленькими білими шипами ідеально імітує міцелій грибка. Водночас два стромальні горбки виглядають точно так само, як грибкові структури Gibellula, а жовтий волосистий візерунок біля основи горбків, мабуть, є міцелієм. Загалом положення павука та його нерухомість ідеально імітують мертвого павука, ураженого грибковим патогеном.

Відомо, що новий вид імітує інфекцію роду Gibellula, яка, як відомо, уражає павукоподібних. Цей гриб, що належить до тієї ж групи, що й Cordyceps, заражаючи павука, проникає в організм хазяїна своїм коренеподібним міцелієм, який огортає й повільно перетравлює жертву. Далі гриб випускає маленькі вусикоподібні структури, щоб поширювати спори й продовжувати сіяти жах. Вчені вважають, що саме цей процес і імітує хитрий маленький павук.

Зазначимо, що вперше новий вид привернув увагу вчених завдяки публікації в додатку для спостереження за природою. Після виявлення особини в дикій природі було підтверджено, що це новий вид — музейні зразки показали, що перший представник цього роду був знайдений ще в 1903 році й зберігався в Гамбурзькому музеї природи. До речі, поки що вченим вдавалося виявити лише самок, а тому про шлюбний сезон нового виду мало що відомо.

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