Народження овечки Доллі сім місяців тримали у таємниці: чому першого клона приховували від світу (відео)

Овечка Доллі народилася 5 липня 1996 року, але про цей неймовірний науковий прорив тримали у таємниці цілих сім місяців.

5 липня 1996 року у Великій Британії народилася овечка Доллі — перший в історії ссавець, клонований із дорослої клітини. Однак наступні сім місяців цей неймовірний науковий прорив приховували від громадськості — про знаменну подію стало відомо лише в лютому 1997 року, пише IFLScience.

Ця затримка не була частиною приховування або навмисної кампанії з збереження таємності. Насправді 7-місячна затримка була не більше ніж спробою віддати належне науковому процесу. За словами команди вчених з Інституту Росліна при Единбурзькому університеті в Шотландії, яка стояла за експериментом "Доллі", вони зберігали мовчання, оскільки хотіли, щоб заява збіглася з публікацією в журналі Nature, де експерименти були описані в наукових деталях.

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Автори зазначають, що хотіли бути впевнені не лише в правильності даних, які мали пройти рецензування, а й у виживанні "Доллі". Справа в тому, що до появи овечки Доллі було 276 невдалих спроб створення клонів, а тому невдача була цілком імовірним сценарієм.

Деякі експерти також стверджують, що затримка була спричинена бажанням виграти час для підготовки до публічної реакції на цю новину. За словами команди, вони очікували, що відкриття викличе фурор, проте все ж не були готові до такого рівня зацікавленості з боку ЗМІ.

23 лютого в газеті "The Observer" було опубліковано статтю під заголовком "Вчені клонують дорослих овець: тріумф для Великої Британії викликає занепокоєння щодо людей". У тексті стверджувалося, що найбільшу увагу приверне перспектива клонування людей, оскільки метод Росліна теоретично може бути застосований до людей. Зрештою, вівця — складний ссавець, тому клонування викликає побоювання.

Водночас офіційно дослідження було опубліковано в журналі Nature лише через кілька днів, 27 лютого 1997 року. У публікації пояснювалося, як Доллі була створена шляхом перенесення одного ядра в незапліднену яйцеклітину, позбавлену власного ядра. Ядро було взято з клітини молочної залози шестирічної вівці породи Фінн Дорсет, а порожню яйцеклітину — від шотландської вівці породи Блекфейс. Цю модифіковану яйцеклітину потім помістили в матку сурогатної матері — шотландської вівці породи Блекфейс.

За цим послідували сотні невдалих спроб, аж поки 5 липня 1996 року на світ не з’явилося ягня, назване на честь Доллі Партон. До речі, раніше Рослінський інститут успішно клонував двох інших овець, Меган і Морган, з ембріональних клітин, вирощених у лабораторії. Але саме Доллі стала найбільшим досягненням, оскільки довела, що спеціалізовані дорослі клітини можна використовувати для клонування ссавців, що колись вважалося неможливим.

Коли Доллі виповнився рік, тести показали, що її теломери були коротшими, ніж очікувалося — простіше кажучи, вівця була біологічно старшою, ніж мала б бути. Припускається, що це могло статися через те, що теломери Доллі не були повністю оновлені після того, як їх взяли у старшого предка, від якого її клонували.

У 2001 році Доллі почала ходити незвично, і їй поставили діагноз "артрит". У 2003 році у Доллі з’явився кашель, спричинений вірусом Jaagsiekte sheep retrovirus (JSRV), який викликає рак легенів у овець. На жаль, 14 лютого 2003 року Доллі приспали у віці шести років.

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