Рождение овечки Долли семь месяцев держали в секрете: почему первого клона скрывали от мира (видео)

Овечка Долли родилась 5 июля 1996 года, но этот невероятный научный прорыв держался в секрете целых семь месяцев.

5 июля 1996 года в Великобритании родилась овечка Долли — первое в истории млекопитающее, клонированное из взрослой клетки. Однако следующие семь месяцев этот невероятный научный прорыв скрывали от общества — о знаменательном событии стало известно лишь в феврале 1997 года, пишет IFLScience.

Эта задержка не была частью сокрытия или преднамеренной кампании по сохранению секретности. На самом деле 7-месячная задержка была не более чем попыткой отдать должное научному процессу. По словам команды ученых из Института Рослина при Эдинбургском университете в Шотландии, стоявшей за экспериментом "Долли", они хранили молчание, поскольку хотели, чтобы заявление совпало с публикацией в журнале Nature, где эксперименты были описаны в научных деталях.

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Авторы отмечают, что хотели быть уверены не только в правильности данных, которые должны были быть рецензированы, но также и в выживаемости "Долли". Дело в том, что до появления овечки Долли было 276 неудачных попыток создания клонов, а потому неудача была вполне вероятным сценарием.

Некоторые эксперты также утверждают, что задержка была вызвана желанием выиграть время для подготовки к публичной реакции на новость. По словам команды, они ожидали, что открытие произведет фурор, однако все же не были готовы к уровню заинтересованности СМИ.

23 февраля в The Observer была опубликована статья под заголовком "Ученые клонируют взрослых овец: триумф для Великобритании вызывает тревогу по поводу людей". В тексте утверждалось, что наибольшее внимание привлечет перспектива клонирования людей, поскольку метод Рослина теоретически может быть использован на людях. В конце концов, овца — сложное млекопитающее, поэтому клонирование вызывает опасения.

В то же время, официально исследование было опубликовано в журнале Nature лишь несколько дней спустя, 27 февраля 1997 года. В публикации объяснялось, как Долли была создана путем переноса одного ядра в неоплодотворенную яйцеклетку, лишенную собственного ядра. Ядро было взято из клетки молочной железы шестилетней овцы породы Финн Дорсет, а пустая яйцеклетка — из шотландской овцы породы Блэкфейс. Эта модифицированная яйцеклетка затем была помещена в матку суррогатной матери шотландской овцы породы Блэкфейс.

За этим последовали сотни неудачных попыток, пока 5 июля 1996 года на свет не появился ягненок, названный в честь Долли Партон. К слову, ранее Рослинский институт успешно клонировал двух других овец, Меган и Морган, из эмбриональных клеток, выращенных в лаборатории. Но именно Долли стала наивысшим достижением, поскольку показала, что специализированные взрослые клетки можно использовать для клонирования млекопитающих, что когда-то считалось невозможным.

Когда Долли был год тесты показали, что ее теломеры были короче, чем ожидалось — простыми словами, овца была биологически старше, чем должна была быть. Предполагается, что это могло произойти из-за того, что теломеры Долли не были полностью обновлены после того, как их взяли у более старшего предка, от которого она была клонирована.

В 2001 году Долли начала ходить необычно, и ей поставили диагноз артрит. В 2003 у Долли появился кашель, вызванный вирусом Jaagsiekte sheep retrovirus (JSRV), который вызывает рак легких у овец. Увы, 14 февраля 2003 года, Долли усыпили в возрасте шести лет.

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