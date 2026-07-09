Молодой пингвин обожает лопать клювом мыльные пузыри: почему ему так нравится

Молодой африканский пингвин из Нью-Йоркского аквариума покоряет сердца людей по всему земному шару — Уолтеру очень нравится лопать мыльные пузыри.

Уолтер, молодой африканский пингвин из Нью-Йоркского аквариума, покоряет сердца, лопая мыльные пузыри. О необычном увлечении пингвина в социальных сетях заявили сотрудники аквариума — по их словам, Уолтер проявил повышенный интерес к одному из многочисленных предложенных развлечений: лопанию мыльных пузырей клювом, пишет Popular Science.

По словам сотрудников аквариума, африканские пингвины исследуют мир своими клювами, поэтому Уолтер покусывает мыльные пузыри, чтобы узнать о них больше. Отметим, что различные развлечения дают животным, находящимся под опекой людей, возможность для творческой физической активности, умственной стимуляции и выбора того, как они проводят свое время. Они могут включать в себя все что угодно: от знакомства с новым предметом, о котором они должны узнать, до прятания еды и развития их естественных навыков поиска пищи.

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Известно, что Уолтер появился на свет 4 декабря 2025 года, став 19-м вылупившимся африканским пингвином (Spheniscus demersus) в Нью-Йоркском аквариуме. Вид считается эндемичным для побережья Намибии и Южной Африки, и находится под угрозой исчезновения из-за нехватки рыбы, антропогенного воздействия и загрязнения, а также ряда других факторов. Прогнозируемое сокращение численности популяции составляет более 80%, и признаков замедления этого процесса нет.

Сотрудники аквариума отмечают, что своей любовью к мыльным пузырькам Уолтер помогает в усилиях по сохранению вида. Нью-Йоркский аквариум участвует в программе SAFE для африканских пингвинов, в рамках которой более 50 зоопарков стремятся спасти африканских пингвинов от вымирания.

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