Виявлено найдавніший кораловий риф на Землі віком 450 млн років: таке трапляється раз на мільйон

Вчені зробили дивовижну знахідку — їм вдалося виявити скам’янілість віком 450 мільйонів років, у якій збереглися м’які тканини.

Переважна більшість відомих нам скам’янілостей складається з кісток, зубів та мушель із карбонату кальцію. Коли йдеться про м’які тканини, вони, як правило, являють собою відбитки, залишені в мулі, а не самі тканини. У результаті в наших знаннях про вимерлих істот виникають прогалини, але вчені не здаються, пише IFLScience.

За словами докторки Лени Коул з Університету Оклахоми, після смерті тварини м’які тканини, такі як шкіра, очі та внутрішні органи, розкладаються першими. Як наслідок, більшість скам’янілостей складаються лише з твердих частин, таких як кістки, зуби або мушлі.

І все ж м'які тканини іноді можуть зберегтися — це відбувається тоді, коли навколишнє середовище діє майже як природний холодильник або вакуумний пакувальник. Однак такі умови трапляються вкрай рідко.

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Тепер у новому дослідженні докторка Коул і доктор Девід Райт виявили амбулакральні ніжки криноїда Dendrocrinus simcoensis у зразку, що зберігається в Монреальському музеї палеонтології та еволюції. Дослідники дійшли висновку, що перед ними щось особливе: м’які тканини криноїда дали змогу вперше поглянути на одні з найдавніших коралових рифів Землі. До речі, це лише другий випадок за всю історію, коли вченим вдалося виявити м’які тканини в одній із їхніх скам’янілостей.

Зазначимо, що криноїди — це голкошкірі, група, яка найбільш відома тим, що до неї входять морські зірки. До сучасних криноїдів належать морські лілії та пір’ясті зірки. Більша частина їхнього тіла складається з вапняних пластин, які добре окаменеють, і насправді вони становлять значну частину деяких вапнякових пластів.

Однак тверді частини можуть надати лише частину інформації, тоді як м’якші частини, такі як амбулакральні ніжки, мають вирішальне значення для розуміння їхньої екології. За словами дослідників, криноїди використовували ці ніжки для захоплення планктону, тому їх можна розглядати аналогічно до зубів ссавців. Відмінності в їхній структурі свідчать про те, в яких середовищах існування мешкав той чи інший вид і як він харчувався.

Форма та розташування амбулакральних ніжок скам’янілості відповідають діапазону сучасних криноїдів, але жоден із відомих сучасних видів не має такої комбінації ознак, як D. simcoensis.

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