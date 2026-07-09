Обнаружен самый ранний коралловый риф Земли возрастом 450 млн лет: встречается раз на миллион

Удивительная находка попалась в руки ученым — им удалось обнаружить окаменелость возрастом 450 миллионов лет, сохранившую мягкие ткани.

Подавляющее большинство известных нам окаменелостей состоят из костей, зубов и раковин из карбоната кальция. Когда речь идет о мягких тканях, они, как правило, представляют собой отпечатки, оставленные в иле, а не сами ткани. В результате в наших знаниях о вымерших существах возникают пробелы, но ученые не сдаются, пишет IFLScience.

По словам доктора Лены Коул из Университета Оклахомы, после смерти животного мягкие ткани, такие как кожа, глаза и внутренние органы, разлагаются первыми. В результате, большинство ископаемых состоят лишь из твердых частей, таких как кости, зубы или раковины.

И все же, мягкие ткани порой могут сохраниться — это происходит тогда, когда окружающая среда действует почти как естественный холодильник или вакуумный упаковщик. Однако такие условия встречаются крайне редко.

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Теперь в новом исследовании доктор Коул и доктор Дэвид Райт обнаружили амбулакральные ножки криноида Dendrocrinus simcoensis в экземпляре в Монреальском музее палеонтологии и эволюции. Исследователи пришли к выводу, что перед ними нечто особенное: мягкие ткани криноида предоставили возможность впервые взглянуть на одни из самых ранних коралловых рифов Земли. К слову, это лишь второй раз за всю историю, когда ученым удалось обнаружить мягкие ткани в одной из их окаменелостей.

Отметим, что криноиды — иглокожие, группа, наиболее известная тем, что включает в себя морских звезд. К современным криноидам относятся морские лилии и перьевые звезды. Большая часть их тела состоит из известковых пластин, которые хорошо окаменевают, и на самом деле они составляют значительную часть некоторых известняковых пластов.

Однако твердые части могут рассказать лишь часть информации, в то же время более мягкие части, такие как амбулакральные ножки, имеют решающее значение для понимания их экологии. По словам исследователей криноиды использовали эти ножки для захвата планктона, поэтому их можно рассматривать аналогично зубам млекопитающих. Различия в их структуре говорят о том, в каких средах обитания жил тот или иной вид и как он питался.

Форма и расположение амбулакральных ножек ископаемого находятся в пределах диапазона современных криноидов, но ни один из известных ныне живущих видов не имеет такой комбинации признаков, как D. simcoensis.

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