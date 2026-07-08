Чем питаются самые редкие киты в мире: рацион морских гигантов удивил ученых

Ученые отобрали и исследовали экскременты китов и обнаружили, что морские гиганты питаются вовсе не тем, чем считалось ранее.

Годами Род Киог был убежден, что китовый помет, выбрасываемый на побережье Южной Австралии, представляет собой нечто ценное. Большинство ученых, к которым он обращался, не соглашались с этим утверждением, но теперь упрямство Киога, вероятно, принесло свои плоды, пишет Earth.com.

Род Киог руководит компанией по наблюдению за китами под названием EP Cruises. Во время своих утренних пробежек он годами собирал образцы китовых экскрементов, а затем хранил их в морозильной камере. Можно предположить, что экскременты южных гладких китов будут выглядеть, как нечто огромное, но на самом деле они сопоставимы в размерах с грейпфрутом и, по сути, представляют собой нечто, похожее на глину. Куда более любопытно то, что экскременты китов также хранят в себе множество подсказок о том, как живут морские гиганты.

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Южные гладкие киты, или тохора, как гигантов называют в Аотеароа Новой Зеландии, были почти полностью истреблены во время китобойного промысла. В результате, в конце прошлого века их численность сократилась до 400 особей. К счастью, с тех пор популяция этого вида восстановилась до примерно 15 000 особей, обитающих в Южном полушарии. Однако восстановление не было равномерным: некоторые популяции стабильно росли, тогда как другие — едва держались на плаву.

Известно, что представители этого вида китов — фильтраторы, которые ежегодно совершают дальние путешествия. Они перемещаются между более холодными местами кормления на высоких широтах и более теплыми местами размножения и общения ближе к экватору.

Предыдущие исследования показывают, что потепление морей и сокращение антарктического морского льда меняют места обитания криля, а криль является его основным продуктом питания. В некоторых популяциях тохора эти изменения связаны с более низкой рождаемостью и ухудшением состояния самок.

В новом исследовании ученые из Университета Маккуори обратились к образцам, собранным Киогом, а затем сравнили их с образцами, собранными в двух местах в Южной Африке и на субантарктических островах Маунгахука (Окленд) в Новой Зеландии.

Команда использовала молекулярные методы, что позволило идентифицировать фрагменты добычи в экскрементах. Результаты новой работы ученых опровергли давнее предположение, что морские гиганты в основном питаются крилем и копеподами. На самом деле в образцах было нечто, что встречалось значительно чаще — молодые крабы, креветки и омары. Кроме того, киты, похоже, питались медузами и креветками-богомолами.

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