Чим харчуються найрідкісніші кити у світі: раціон морських гігантів здивував вчених

Вчені відібрали та дослідили екскременти китів і виявили, що морські гіганти харчуються зовсім не тим, що вважалося раніше.

Протягом багатьох років Род Кіог був переконаний, що китовий послід, який викидається на узбережжя Південної Австралії, є чимось цінним. Більшість вчених, до яких він звертався, не погоджувалися з цим твердженням, але тепер впертість Кіога, ймовірно, принесла свої плоди, пише Earth.com.

Род Кіог керує компанією з спостереження за китами під назвою EP Cruises. Під час своїх ранкових пробіжок він роками збирав зразки китових екскрементів, а потім зберігав їх у морозильній камері. Можна припустити, що екскременти південних гладких китів виглядатимуть як щось величезне, але насправді вони за розмірами порівнянні з грейпфрутом і, по суті, являють собою щось схоже на глину. Набагато цікавіше те, що екскременти китів також містять у собі безліч підказок про те, як живуть морські гіганти.

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Південні гладкі кити, або тохора, як цих гігантів називають в Аотеароа (Нова Зеландія), були майже повністю винищені під час китобійного промислу. У результаті наприкінці минулого століття їхня чисельність скоротилася до 400 особин. На щастя, з того часу популяція цього виду відновилася до приблизно 15 000 особин, що мешкають у Південній півкулі. Однак відновлення не було рівномірним: деякі популяції стабільно зростали, тоді як інші — ледь трималися на плаву.

Відомо, що представники цього виду китів — фільтратори, які щороку здійснюють далекі подорожі. Вони переміщуються між холоднішими місцями годування у високих широтах та теплішими місцями розмноження й спілкування ближче до екватора.

Попередні дослідження показують, що потепління морів та скорочення площі антарктичного морського льоду змінюють місця проживання криля, а криль є основним джерелом їжі для нього. У деяких популяціях тохора ці зміни пов’язані з нижчою народжуваністю та погіршенням стану самок.

У новому дослідженні вчені з Університету Маккуорі проаналізували зразки, зібрані Кіогом, а потім порівняли їх із зразками, зібраними у двох місцях у Південній Африці та на субантарктичних островах Маунгахука (Окленд) у Новій Зеландії.

Команда використовувала молекулярні методи, що дозволило ідентифікувати фрагменти здобичі в екскрементах. Результати нової роботи вчених спростували давнє припущення, що морські гіганти в основному харчуються крилем і копеподами. Насправді у зразках було щось, що зустрічалося значно частіше — молоді краби, креветки та омари. Крім того, кити, схоже, харчувалися медузами та креветками-богомолами.

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