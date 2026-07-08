Один на 30 миллионов: редкий оранжевый омар скинул панцирь — это засняли на камеру (видео)

Сотрудники Нью-Йоркского аквариума засняли на видео удивительный процесс линьки редкого оранжевого омара.

Для редкого оранжевого омара Луиджи просто наступило время расти — в буквальном смысле. Бесшипный американский омар (Homarus americanus) недавно линял на глазах у посетителей и сотрудников Нью-Йоркского аквариума в Бруклине, пишет Popular Science.

Стоит отметить, что Луиджи — невероятно редкий оранжевый омар. Согласно статистике, такой необычный оттенок встречается лишь у одного из 30 миллионов американских омаров. По словам директора программ для животных Нью-Йоркского аквариума Уильяма Луиджи, как-то утром сотрудники аквариума обнаружили линьку в вольере Луиджии. После линьки Луиджи продемонстрировал яркую окраску, характерную для недавно сформированного панциря.

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Исследователи отмечают, что линька омаров, как правило, происходит в вечерние часы и может продолжаться всю ночь. Известно, что во время линьки ракообразные поглощают избыток воды — она давит на панцирь и буквально раскалывает его. Далее омар вынимает остальную часть своего тела, сбрасывая старый внешний панцирь, после чего появляется новый блестящий мягкий панцирь, который служит омару экзоскелетом.

Этот новый панцирь невероятно мягкий и тонкий, подобно бумаге — это делает ракообразных более уязвимыми после линьки. Впрочем, во время линьки Луиджи находился сам в аквариуме, а потому ему не о чем было беспокоиться.

Предыдущие исследования показали, что молодые омары, как правило, линяют несколько раз в год, поскольку растут быстрее. Однако достигнув взрослого возраста, омары линяют реже — всего один раз в год.

Частота линьки может варьироваться у омаров, содержащихся в неволе, таких как Луиджи, и у омаров в дикой природе. Дело в том, что омары, живущие в неволе, получают постоянное питание, а потому могут направлять больше энергии на рост, а не на поиск пищи или избегание хищников. Впрочем, один источник пищи остается неизменным, независимо от среды обитания омара — сброшенный экзоскелет. Такое поведение позволяет ракообразным восполнять запасы кальция и других необходимых минералов для укрепления нового мягкого панциря.

Отметим, что американские омары, как правило, имеют темно-сине-зеленый или зеленовато-коричневый цвет, но редкий оранжевый оттенок Луиджи встречается лишь раз на 30 миллионов случаев. Свой цвет он получил благодаря генетической мутации, вызванной недостатком белков, которые помогают связывать пигменты в его панцире.

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