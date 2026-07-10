Жахлива правда розкрита: вчені перевірили, чи допоможуть коти людям у скруті

Дослідники провели новий експеримент, у якому перевірили, чи можуть кішки допомогти людям, які потрапили в біду.

Переглянувши підручники з історії, можна знайти безліч розповідей про собак-героїв — тварин, які ризикували власним життям, щоб врятувати інших. Наприклад, одним із найвідоміших собак в армії США вважається бездомний мікс породи босон-тер’єр на прізвисько Стаббі, який служив під час Першої світової війни — тварина попереджала солдатів про газові атаки та знаходила поранених, пише Science Focus.

Стаббі прослужив 18 місяців, брав участь у 17 боях і став одним із найбільш нагороджених військових собак у світі. Він отримав одну золоту медаль, дві медалі "Пурпурне серце" та підвищення до звання сержанта. Але чи здатні кішки на щось подібне?

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Собаки, коти та люди тисячоліттями живуть пліч-о-пліч, і за цей час перші встигли завоювати репутацію друзів людини, тоді як другі відомі своєю відстороненістю та егоїзмом. У новому дослідженні вчені з університету імені Етвеша Лоранда у Будапешті розробили експеримент, у якому вони зіштовхнули котів, собак і дворічних малюків один з одним.

Дослідження проводилося вдома, де учасники експерименту спостерігали, як науковець ховав якийсь предмет. Іноді це була губка для миття посуду, яка не викликала інтересу у дітей чи тварин, а іноді — улюблена іграшка чи їжа.

Після того, як науковець ховав предмет, до кімнати заходив батько чи мати або власник тварини, який починав шукати предмет. Результати показали, що незалежно від того, що це був за предмет, понад 75% собак і дітей або вказували на захований предмет, або йшли за ним. Цікаво, що вони не мали жодної спеціальної підготовки, і їм було абсолютно байдуже — схоже, вони просто раділи, що можуть допомогти близьким.

З іншого боку, кішки допомагали своїм господарям лише в тому випадку, якщо це приносило їм якусь користь. По суті, тварини щось робили лише тоді, коли йшлося про іграшку чи ласощі, але навіть у цьому випадку лише 40% тварин підходили до захованого предмета й дивилися на нього.

Втім, вчені визнають: досі незрозуміло, чи розуміли коти суть проблеми і їм було байдуже, чи ж вони нічого не розуміли і просто дуже егоїстичні. За словами авторів дослідження, інтуїтивно, оскільки їхні кішки виглядають так, ніби все знають, і все одно не допомагають, дослідники схиляються до другого варіанту. Але, можливо, у цьому немає провини тварин.

Справа в тому, що предки собак — сірі вовки — вже були соціальними, кооперативними тваринами. Дикі предки домашніх кішок, тим часом, були одинаками. Потім з’явилися люди й почали селекційне розведення, причому не лише за фізичними, а й за поведінковими ознаками. Простіше кажучи, існує ймовірність того, що люди цілеспрямовано вивели безкорисливість у собак, але не у котів.

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