Спека у Європі спричинила нову загрозу: кількість випадків зіткнень зі зміями зросла

Нові шокуючі дані свідчать про різке зростання випадків контактів зі зміями в теплу погоду — це особливо тривожно в умовах екстремальної спеки, що насунулася на Європу.

Третій рік поспіль Європа страждає від екстремальної спеки, проте тепер вчені виявили, що вищі температури, схоже, спричинили ще одну загрозу. Спекотне літо тепер пов’язують не лише з сонячними опіками, проблемами зі сном та тепловим ударом — статистика показує, що кількість зустрічей зі зміями також зросла, пише Daily Mail.

Британське королівське товариство захисту тварин (RSPCA) опублікувало нові дані, які свідчать про різке зростання кількості інцидентів із зміями в теплу пору року. У 2025 році благодійна організація із захисту тварин отримала 1485 повідомлень про змій, 905 з яких припали на період з травня по вересень.

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За словами старшої наукової співробітниці RSPCA Еві Баттон, сьогодні дослідники фіксують значне зростання кількості повідомлень про змій, причому найбільша кількість випадків незмінно припадає на теплі місяці.

Змії природним чином стають активнішими зі зростанням температури, а також є вправними майстрами втечі. Дослідники також закликали власників екзотичних улюбленців бути більш уважними, оскільки багато зафіксованих інцидентів пов’язані зі зміями, які, як припускають, втекли від своїх власників.

Дані RSPCA свідчать про те, що у 2025 році лише у Великій Британії було зареєстровано 1485 повідомлень про змій, порівняно з 980 у 2024 році. П’ята частина повідомлень стосувалася змій, знайдених на волі або бродячих, а решта повідомлень включала різні типи випадків, такі як необхідність консультації, хворі/травмовані домашні тварини, змії, що потрапили в пастку, та умисне заподіяння шкоди.

Дослідники зазначають, що однією з головних причин втечі змій у цю пору року є те, що деякі власники виносять їх на вулицю, щоб вони могли прийняти природні сонячні ванни. Хоча це може бути корисно для рептилій, якщо їх залишити без нагляду, вони можуть швидко нагрітися й почати рухатися в сонячний день.

Варто також зазначити, що в цю пору року слід остерігатися не лише домашніх змій, а й диких, оскільки влітку вони природним чином стають активнішими. Часто це стосується трав’яних змій та гадюк, яких помилково приймають за безпритульних екзотичних тварин.

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