Кішці на вас начхати: для домашніх улюбленців сміх, плач і крики людини звучать однаково

Багато власників кішок і котів кажуть, що їхні улюбленці завжди точно знають, про що вони думають. Але нове дослідження показує, що це не так.

Вчені з Університету імені Альдо Моро в Барі, Італія, виявили, що кішки не розуміють людських голосів і вважають, що всі наші різноманітні звуки звучать абсолютно однаково. Хоча кішки реагують на голоси людей, вони, схоже, не здатні розрізняти емоції, приховані в цих голосах. Це означає, що ваша кішка чи кіт, ймовірно, вважає ваш сміх, ридання та крики практично однаковими, пише Daily Mail.

Як і більшість домашніх тварин, кішки та коти мають здатність реагувати на людські емоції. Але раніше вчені досліджували лише реакцію кішок на міміку людини та мову тіла.

Тепер же вчені вирішили з’ясувати, чи можуть кішки розпізнавати чотири основні емоції — страх, гнів, радість і смуток — за голосом людини. Для цього котам, які перебували в комфортних домашніх умовах, відтворювали фрагменти раніше записаних голосів, що містили різні емоції.

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Дослідники уважно стежили за рухами кішок, їхньою позою, положенням вух і рухами хвоста. Виявилося, що кішки майже завжди відчувають помірний стрес, коли чують голос людини. Але це відбувається незалежно від того, який фрагмент запису голосу вони чують: сумний чи веселий.

Вчені стверджують, що, ймовірно, коти не вважають людські голоси достатньо інформативними, на відміну від звуків інших котів. Це означає, що домашні улюбленці не розрізняють наших емоцій, прихованих у голосі.

Автори дослідження стверджують, що замість того, щоб розрізняти щастя, страх, гнів чи смуток, кішки реагують загальним підвищенням пильності. Можливо, кішки спочатку розвинули цю реакцію як стратегію виживання в дикій природі, а потім адаптували її, коли стали домашніми тваринами.

Хоча людські голоси майже завжди викликають у кішки стан підвищеної пильності, емоція, що стоїть за цим звуком, для них абсолютно не має значення. Таким чином, вчені припустили, що кішки не здатні розрізняти настрій людей, спираючись лише на їхній голос.

Також вчені не виявили доказів того, що кішки обробляють різні емоції в різних частинах свого мозку, як це роблять собаки.

У багатьох хребетних права півкуля, як правило, більше залучена до обробки емоційних або потенційно загрозливих стимулів, тоді як ліва півкуля більше залучена до обробки знайомих соціальних сигналів. Але кішки, схоже, не віддають переваги жодній півкулі, коли чують голоси людей, стверджують вчені.

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