Існує тривожна причина, чому ми не встановили контакт з інопланетянами

Справа не в тому, що інопланетян не існує. Вчені пропонують свої версії вирішення парадоксу Фермі.

Відомий парадокс Фермі, який вчені намагаються розгадати вже багато десятиліть, пов’язаний із припущенням, що в нашій галактиці мають існувати позаземні цивілізації — інопланетяни, — але ми їх з якоїсь причини не виявили. Вчені вважають, що є вагомі причини, через які ми досі не встановили контакт з інопланетянами — і справа не в тому, що їх не існує, пише Popular Mechanics.

Всесвіт існує майже 14 мільярдів років, а наша галактика Чумацький Шлях — приблизно 9 мільярдів років. Теоретично цього часу достатньо, щоб у нашій галактиці з’явилося життя, виникли позаземні цивілізації з технологіями, що дозволяють колонізувати всю галактику. Навіть якщо всі ці цивілізації існували кілька мільйонів років, вони мали б залишити після себе технологічні артефакти, але ми їх не виявили. У чому ж причина? У вчених є кілька припущень.

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Інопланетяни спілкуються за допомогою неймовірних технологій

Зараз ми шукаємо потенційні радіосигнали від інопланетних цивілізацій. Але що, якщо вони створили такі технології зв’язку, які нам недоступні? У дослідженні, опублікованому в журналі The Open Journal of Astrophysics, вчені припускають, що технології зв’язку інопланетян настільки розвинені, що вони можуть спілкуватися один з одним за допомогою гравітаційних хвиль. Це пульсації в просторі-часі, і фізики поки що не до кінця їх розуміють. Проблема в тому, що вчені не можуть відрізнити природні гравітаційні хвилі від штучних. Але навіть якби вдалося їх розрізнити, ми б не змогли їх розшифрувати, вважають вчені. Тому ми не отримуємо повідомлень від позаземних цивілізацій, припускає дослідження.

Позаземні цивілізації або занадто молоді, або вже зникли

У дослідженні, опублікованому в журналі Galaxies, вчені припускають, що кожна цивілізація в нашій галактиці проходить певні періоди розвитку, коли вона здатна подорожувати космосом і налагоджувати зв’язки з іншими цивілізаціями.

Позаземні цивілізації можуть бути занадто молодими, тобто ще не розробили технологій для далеких подорожей у космосі та для спілкування з іншими видами в нашій галактиці. Або ж вони можуть бути вже занадто старими, переживши страшну катастрофу, а можливо, вже навіть зникли. Тому, як вважають вчені, ми не встановили контакт з інопланетянами.

Інопланетні технології недостатньо розвинені

Автори дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, вважають, що позаземні технології можуть бути не такими розвиненими, як ми думаємо. Це означає, що технології інопланетян не дають нам змоги побачити чи почути їх у глибинах космосу. Можливо, позаземні цивілізації, навіть якщо існують довше, ніж наша, все одно не досягли необхідного технологічного рівня, щоб надсилати сигнали на величезні відстані. Це може означати, що й наша цивілізація, можливо, ніколи не досягне такого рівня.

Яким би не було справжнє вирішення парадоксу Фермі, варто враховувати, що космос величезний — лише в нашій галактиці налічується мільярди зірок і планет. Тому, можливо, десь там існують розумні інопланетяни, про яких ми можемо дізнатися, а можемо й ніколи з ними не зустрітися та не отримати від них сигнал. І це погана новина для тих, хто хотів би довести, що розумні інопланетяни існують.

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