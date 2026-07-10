NASA отримало знімки НЛО: глава агентства заявляє, що позаземне життя існує (фото)

Голова NASA підтвердив, що космічне агентство отримало знімки об’єктів, які можна описати лише як НЛО.

У недавньому інтерв’ю адміністратор NASA Джаред Айзекман заявив, що космічне агентство має знімки, зроблені в космосі, на яких видно об’єкти, які поки що неможливо пояснити. Хоча Айзекман не називає це доказом існування позаземного життя, він упевнений, що Всесвіт сповнений життя, яке людство ще не виявило, пише Daily Mail.

"Я вважаю, що існує реальна ймовірність того, що ще за нашого життя ми дійдемо висновку, що, можливо, життя існує всюди у Всесвіті і що воно зустрічається не так рідко, як ми могли б подумати", — сказав Айзекман під час інтерв’ю.

Голова NASA визнав, що космічне агентство має фотографії, зроблені в космосі, на яких зафіксовані незрозумілі явища. Але Айзекман каже, що він не бачив доказів падіння НЛО на Землю або ж тіл інопланетян, які, згідно з теоріями змови, приховує уряд США.

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На фотографії зображено поверхню Місяця, як вона виглядає з місця посадки місії "Аполлон-12". На знімку виділено ділянку над горизонтом, на якій видно невідоме явище Фото: solar-system

Офіційна позиція NASA не змінюється вже багато років: агентство не зберігає доказів існування будь-якого позаземного життя.

І все ж Айзекман зазначив, що у NASA, можливо, є такі докази, але вони знаходяться на Марсі. Справа в тому, що вже багато років марсохід Perseverance збирає зразки місцевої гірської породи. І в деяких зразках було виявлено речовини, які вказують на потенційне існування мікробного життя на Марсі в минулому або навіть зараз. Але щоб це підтвердити, потрібно доставити ці зразки на Землю, проте NASA поки що скасувало цю місію через проблеми з фінансуванням.

На фотографії зображено поверхню Місяця, як вона виглядає з місця посадки місії "Аполлон-12". На фотографії виділено ділянки над горизонтом, на яких видно невідомі явища Фото: solar-system

Нагадуємо, що нещодавно Пентагон розсекретив тисячі сторінок архівних документів, а також фотографії, що стосуються НЛО. Однак у жодному документі немає підтверджень того, що на інших планетах існує життя.

Варто зазначити, що NASA зберігає мовчання щодо численних заяв колишніх співробітників та астронавтів, які стверджують, що докази існування позаземного життя вже були знайдені, але їх приховує космічне агентство.

Наприклад, астронавт Едгар Мітчелл, шоста людина, яка ступила на Місяць, заявляв, що астронавти, які побували на Місяці, бачили неідентифіковані літальні апарати, що демонстрували швидкість і можливості, які набагато перевершували все, що коли-небудь створювало людство.

Айзекман не став коментувати такі заяви, але згадав відому теорію змови, згідно з якою люди ніколи не були на поверхні Місяця. Глава NASA зазначив, що багато людей не вірять у це, адже відеозаписи 50-річної давнини виглядають застарілими та мають низьку якість. Тому під час запланованої висадки на Місяць у 2028 році та інших пілотованих місій на супутник Землі на посадкових модулях будуть встановлені високоякісні камери, які передаватимуть докази того, що люди перебувають на Місяці.

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