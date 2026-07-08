ШІ виявив інопланетян там, де їх не повинно бути: вчені б’ють на сполох

Вчені з’ясували, що під час пошуків позаземного життя необхідний контроль людини за роботою ШІ. Інакше він може виявити інопланетян там, де їх не існує.

Щоб виявити потенційне позаземне життя, вчені аналізують величезні обсяги даних, що надходять з космічних апаратів. Там вони шукають потенційні ознаки життя або біосигнали. Останніми роками багато вчених почали використовувати штучний інтелект для пошуку ознак позаземного життя. Однак дослідження, проведене вченими з Університету штату Мічиган (США), показало, що ШІ може виявляти інопланетян там, де їх не існує, пише Popular Science.

Дослідники провели експеримент з оцінки здатності штучного інтелекту розпізнавати біосигнали потенційних позаземних живих організмів. Для цього вони використовували комп’ютерну програму Avida, яка моделює еволюційні процеси за допомогою цифрових організмів. Avida розглядає біологічні молекули, такі як ДНК, як комп’ютерний код, а потім використовує ці командні рядки для багаторазового копіювання всередині "віртуальної чашки Петрі". Кожна версія кодування містить фундаментальні зміни. Це схоже на те, як розмножуються біологічні організми.

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Потім вчені навчили ШІ на десятках тисяч цифрових організмів у системі Avida, деякі з яких містили команду на самокопіювання, а інші — ні. У результаті ШІ зміг точно класифікувати різні типи живих організмів у отриманих даних.

Але коли вчені представили нові приклади, з якими ШІ раніше не стикався, виникли проблеми. Всього лише 150 крихітних змін у комп’ютерному коді організмів призвели до того, що ШІ почав помилково розпізнавати ознаки життя. Вчені стверджують, що їм вдалося на 100% обдурити штучний інтелект, а тому в реальних умовах ШІ може виявити позаземне життя там, де його не існує.

За словами вчених, результати експерименту свідчать, що участь людини в аналізі даних за допомогою ШІ все ще є необхідною. Особливо, коли йдеться про пошук потенційних інопланетян.

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