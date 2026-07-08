ИИ обнаружил инопланетян там, где их не должно быть: ученые бьют тревогу

Ученые выяснили, что при поисках внеземной жизни необходим контроль человека за работой ИИ. Иначе он может обнаружить инопланетян там, где их не существует.

Для того, чтобы обнаружить потенциальную внеземную жизнь ученые анализируют огромные объемы данных, поступающий с космических аппаратов. Там они ищут потенциальные признаки жизни или биосигнатуры. В последние годы многие ученые начали использовать искусственный интеллект для поиска признаков внеземной жизни. Но исследование, проведенное учеными из Университета штата Мичиган (США), показало ИИ может обнаружить инопланетян там, где их не существует, пишет Popular Science.

Исследователи провели эксперимент по оценке способности искусственного интеллекта распознавать биосигнатуры потенциальных внеземных живых организмов. Для этого они использовали компьютерную программу Avida, которая моделирует эволюционные процессы с помощью цифровых организмов. Avida рассматривает биологические молекулы, такие как ДНК, как компьютерный код, а затем использует эти командные строки для многократного копирования внутри "виртуальной чашки Петри". Каждая версия кодирования содержит фундаментальные изменения. Это похоже на то, как размножаются биологические организмы.

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Затем ученые обучили ИИ на десятках тысяч цифровых организмов внутри Avida, некоторые из которых содержали команду на самокопирование, а другие — нет. В результате ИИ мог точно классифицировать разные типы живых организмов в полученных данных.

Но когда ученые представили новые примеры, с которыми ИИ ранее не сталкивался, возникли проблемы. Всего лишь 150 крошечных изменений в компьютерном коде организмов привели к тому, что ИИ начал ошибочно идентифицировать признаки жизни. Ученые говорят, что им удалось на 100% обмануть искусственный интеллект, а потому в реальных условиях ИИ может обнаружить внеземную жизнь там, где ее не существует.

По словам ученых, результаты эксперимента показывают, что участие человека при анализе данных с помощью ИИ все еще необходимо. Особенно, когда речь идет о поиске потенциальных инопланетян.

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