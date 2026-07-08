Комета диаметром 10 километров приближается к Земле: стоит ли переживать (фото)

Короткопериодическая комета 10P/Темпеля 2, примерно соответствует размеру астероида, связанного с вымиранием динозавров.

Одна из самых знаменитых комет Солнечной системы возвращается в ее внутреннюю часть после более чем 5-летнего перерыва. В этом году будет одна из лучших возможностей, чтобы наблюдать за сближением кометы 10P/Темпеля 2, которую обнаружили 153 года назад, с нашей планетой, пишет IFLScience.

10P/Темпеля 2 – это комета из семейства Юпитера с диаметром около 10.6 км, которая совершает полный оборот вокруг Солнца за 5.3 года или 1960 дней. В течение этого орбитального периода комета подлетает к Солнцу и Земле на самое близкое расстояние. 3 августа 2026 года комета 10P/Темпеля 2 будет находится на расстоянии 62 000 километров, что очень близко по космическим меркам. Для сравнения, некоторые космические аппаратуры на околоземной орбите находятся на всего лишь вдвое меньшем расстоянии от нашей планеты.

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В этом году комету можно будет увидеть в бинокль или любительский телескоп благодаря одним из лучших условий для ее наблюдения, которых уже давно не было. Подобные условия были в 1999 году. Астрономы говорят, что комета 10P/Темпеля 2, учитывая ее огромный размер, будет отражать много солнечного света, но его все же недостаточно, чтобы наблюдать за кометой невооруженным глазом.

Комета 10P/Темпеля 2 имеет почти такой же размер, как и астероид, падение которого более 60 миллионов лет назад привело к уничтожению динозавров. Но эта комета никогда не столкнется с нашей планетой.

Комета 10P/Темпеля 2. Фотография 1946 года Фото: Wikipedia

Увидеть комету 3 августа можно будет, если смотреть на созвездие Южной Рыбы, сейчас она видна в созвездии Козерога.

Эту достаточно знаменитую комету обнаружил немецкий астроном Эрнст Темпель 4 июля 1873 года, когда заметил неизвестный тусклый объект в космосе. Он наблюдал за ним до конца октября. Ученые выяснил, что это новая комета первоначальные расчеты показали, что она совершает полный оборот вокруг Солнца за 5 или 5,5 лет. В 1878 года Темпель снова наблюдал за кометой и выяснил, что ее орбитальный период составляет 5,16 лет. В XX веке астрономы выяснили, что ее орбитальный период немного больше.

Комета 10P/Темпеля 2 из-за своего короткого орбитального периода является идеальным объектом для многократных наблюдений и изучения эволюции комет с течением времени. Наблюдая за кометой ученые обнаружили, что ее вращение значительно замедляется при сближении с Солнцем. Вероятно, это является результатом асимметричного выделения газов из ядра по мере нагревания и охлаждения кометы.

Эта огромная комета находится к нам гораздо ближе, чем другие подобные кометы, а потому раньше NASA хотело отправить для ее исследования космический аппарат. Но пока что таких миссий не запланировано.

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