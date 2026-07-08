Комета діаметром 10 кілометрів наближається до Землі: чи варто хвилюватися (фото)

Короткоперіодична комета 10P/Темпеля 2 за розмірами приблизно відповідає астероїду, пов’язаному з вимиранням динозаврів.

Одна з найвідоміших комет Сонячної системи повертається до її внутрішньої частини після більш ніж 5-річної перерви. Цього року випаде одна з найкращих нагод спостерігати за зближенням комети 10P/Темпеля 2, яку відкрили 153 роки тому, з нашою планетою, пише IFLScience.

10P/Темпеля 2 — це комета з родини Юпітера з діаметром близько 10,6 км, яка робить повний оберт навколо Сонця за 5,3 роки або 1960 днів. Протягом цього орбітального періоду комета наближається до Сонця та Землі на найменшу відстань. 3 серпня 2026 року комета 10P/Темпеля 2 перебуватиме на відстані 62 000 кілометрів, що за космічними мірками є дуже близько. Для порівняння: деякі космічні апарати на навколоземній орбіті знаходяться лише удвічі ближче до нашої планети.

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Цього року комету можна буде побачити у бінокль або аматорський телескоп завдяки одним із найкращих умов для її спостереження, яких уже давно не було. Подібні умови були у 1999 році. Астрономи кажуть, що комета 10P/Темпеля 2, з огляду на її величезні розміри, відбиватиме багато сонячного світла, але його все ж недостатньо, щоб спостерігати за кометою неозброєним оком.

Комета 10P/Темпеля 2 має майже такий самий розмір, як і астероїд, падіння якого понад 60 мільйонів років тому призвело до вимирання динозаврів. Але ця комета ніколи не зіткнеться з нашою планетою.

Комета 10P/Темпеля 2. Фотографія 1946 року Фото: Wikipedia

Побачити комету 3 серпня можна буде, якщо дивитися на сузір’я Південної Риби; зараз вона видна в сузір’ї Козерога.

Цю досить відому комету відкрив німецький астроном Ернст Темпель 4 липня 1873 року, коли помітив невідомий тьмяний об’єкт у космосі. Він спостерігав за ним до кінця жовтня. Вчені з'ясували, що це нова комета; попередні розрахунки показали, що вона робить повний оберт навколо Сонця за 5 або 5,5 років. У 1878 році Темпель знову спостерігав за кометою і з’ясував, що її орбітальний період становить 5,16 років. У XX столітті астрономи з’ясували, що її орбітальний період дещо більший.

Комета 10P/Темпеля 2 завдяки своєму короткому орбітальному періоду є ідеальним об’єктом для багаторазових спостережень та вивчення еволюції комет з плином часу. Спостерігаючи за кометою, вчені виявили, що її обертання значно сповільнюється під час зближення з Сонцем. Ймовірно, це є результатом асиметричного виділення газів із ядра в міру нагрівання та охолодження комети.

Ця величезна комета знаходиться набагато ближче до нас, ніж інші подібні комети, і тому раніше NASA хотіла відправити для її дослідження космічний апарат. Але поки що таких місій не заплановано.

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