Міжзоряна комета 3I/ATLAS прибула до нас із місця, якого вже не існує (відео)

Нове дослідження показало, що комета 3I/ATLAS утворилася навколо зірки, яка з’явилася на мільярди років раніше за Сонце.

З’явилися нові докази того, що міжзоряна комета 3I/ATLAS набагато старша за Сонячну систему, а також того, що вона утворилася на околиці протопланетного диска своєї зірки. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише IFLScience.

Попередні спостереження за міжзоряною кометою 3I/ATLAS, проведені за допомогою радіотелескопа ALMA та космічного телескопа Вебб, показали, що цей об’єкт утворився поблизу іншої зірки 10–12 мільярдів років тому. Ці дані були отримані під час вивчення співвідношення ізотопів вуглецю та дейтерію в газах комети, які вона випускала під час зближення з Сонцем. Це означає, що 3I/ATLAS щонайменше у 2 рази старша за Сонце та Сонячну систему, вік яких становить 4,6 мільярда років.

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Тепер астрономи оприлюднили результати дослідження 3I/ATLAS, що ґрунтується на спостереженнях, проведених за допомогою наземного телескопа VLT. Вчені з’ясували, що міжзоряна комета утворилася на околиці протопланетного диска своєї зірки десь 12 мільярдів років тому. Протопланетний диск — це хмара з газу та пилу, в якій формуються планетні системи.

Міжзоряна комета 3I/ATLAS, сфотографована телескопом VLT Фото: ESO

За словами вчених, рідна зірка 3I/ATLAS з’явилася десь у той самий період, і дані свідчать, що, можливо, ця зоряна система вже не існує. Справа в тому, що рідна зірка комети, ймовірно, не має надто довгого терміну життя і, найімовірніше, її вже немає.

Щоб дійти таких висновків, астрономи дослідили співвідношення ізотопів вуглецю та азоту в газах комети 3I/ATLAS. Ізотопи — це різні варіанти атомів одного й того самого хімічного елемента, у ядрі яких міститься різна кількість нейтронів.

Вчені виявили, що співвідношення вуглецю-12 до вуглецю-13 вище, ніж у кометах Сонячної системи чи навіть у місцевому міжзоряному середовищі. Співвідношення азоту-14 до азоту-15 більш ніж удвічі перевищує значення в кометах Сонячної системи. Це співвідношення характерне для зовнішніх шарів протопланетних дисків навколо молодих зірок.

Також астрономи висунули свою версію того, яким чином міжзоряна комета 3I/ATLAS опинилася викинутою зі своєї зоряної системи і мільярди років блукала космосом, поки її у 2025 році не помітили в Сонячній системі.

Вважається, що міграція планет під час формування планетних систем може призводити до викиду малих космічних тіл у міжзоряний простір. Але місце народження 3I/ATLAS розташоване далеко від зони впливу гравітації планет. Це означає, що комета могла бути викинута зі своєї системи під впливом гравітації зірки, що пролітала повз.

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