Перша в історії фотографія крупним планом: китайський зонд показав другий Місяць Землі (фото)

Космічний апарат "Тяньвень-2" вперше сфотографував квазісупутник Камоалева і готується зібрати зразки місцевої гірської породи.

Китайське національне космічне управління повідомило, що зонд "Тяньвень-2", подолавши 1 мільярд кілометрів у космосі, наблизився на відстань 20 кілометрів до міні-Місяця Землі, який називається Камоалева. З цієї відстані було зроблено першу в історії фотографію квазісупутника Землі крупним планом, пише ScienceAlert.

Квазісупутники — це тимчасові супутники Землі, які обертаються навколо Сонця і водночас навколо нашої планети, але не пов’язані з нею гравітаційно. Серед семи квазісупутників Землі найвідомішим є навколоземний астероїд Камоалева шириною від 40 до 100 метрів.

Існує припущення, що це уламок Місяця, який відколовся після зіткнення з великим астероїдом, і ось уже приблизно 100 років Камоалева є тимчасовим супутником Землі. Невідомо точно, чи є цей астероїд цілісним каменем, чи купою каменів, що утримуються гравітацією. Щоб з'ясувати походження Камоалева, його структуру та склад, у травні минулого року Китай відправив у космос зонд "Тяньвень-2". Він подолав 1 мільярд кілометрів у космосі й нещодавно наблизився до квазісупутника на відстань 20 км. Зближення з астероїдом космічний апарат розпочав 19 червня, коли перебував на відстані 2000 км.

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Перша в історії фотографія квазісупутника Землі Камоалева у великому плані Фото: CNSA

Після наближення до Камоалева китайський зонд зробив першу фотографію цього загадкового об’єкта у великому плані, який раніше було видно лише у телескопи, і не вдавалося розрізнити особливостей його поверхні. Тепер нарешті можна побачити, що ж собою являє міні-Місяць Землі. Очікується, що "Тяньвень-2" надішле на Землю ще багато фотографій.

Космічний апарат також має здійснити посадку на поверхню квазісупутника, щоб зібрати зразки місцевої гірської породи. Раніше вчені отримували зразки лише з трьох астероїдів: Ітокава, Бенну та Рюгу.

У квітні 2027 року китайський зонд повернеться до Землі, а в листопаді наступного року він скине в атмосферу нашої планети капсулу зі зразками. Після цього космічний апарат полетить до головного поясу астероїдів, розташованого за Марсом, де дослідить об’єкт 311P/PanSTARRS, який має властивості комети та астероїда.

Про місію "Тяньвень-2" відомо небагато, адже Китай тримає в таємниці багато її аспектів. Навіть про те, як виглядає китайський зонд, можна судити лише за однією-єдиною фотографією, на якій зображено лише частину космічного апарата.

Єдина офіційна фотографія, на якій зображено зовнішній вигляд фрагмента зонда "Тяньвень-2" Фото: CNSA

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