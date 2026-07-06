Таке трапляється раз на 1000 років: зближення величезного астероїда із Землею побачать мільярди людей

За словами вчених, вперше в історії людства вдалося передбачити видимий шлях астероїда на небі.

Вчені змогли визначити, коли і де мільярди людей зможуть спостерігати за прольотом астероїда Апофіс шириною приблизно 350 метрів по небу. Цей астероїд пройде надзвичайно близько до нашої планети у квітні 2029 року. На такій відстані від Землі, а саме 31 600 км, знаходяться деякі штучні супутники. Проліт астероїда такого розміру повз Землю на такій відстані, як зазначають вчені, відбувається приблизно раз на 1000 років, пише Space.

Згідно з розрахунками вчених, приблизно 90 % населення світу, близько 7,6 мільярда людей, зможуть побачити неозброєним оком проліт астероїда Апофіс повз Землю 13–14 квітня 2029 року. Однак не всі зможуть його спостерігати, якщо небо буде сильно затягнуте хмарами або ж у тих чи інших регіонах буде високий рівень світлового забруднення.

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Вчені кажуть, що величезний астероїд виглядатиме як світлова крапка, що плавно ковзає по небу, і яка в момент максимального зближення із Землею переміщатиметься приблизно на ширину повного Місяця щохвилини.

Згідно з розрахунками, астероїд Апофіс буде видно неозброєним оком протягом 7 годин на величезній території нашої планети. Він з'явиться на небі приблизно о 18:00 за київським часом 13 квітня над Австралією, а востаннє його можна буде спостерігати приблизно о 1:00 за київським часом 14 квітня над Північною Атлантикою.

Згідно з розрахунками вчених, приблизно 90 % населення світу, близько 7,6 мільярда людей, зможуть побачити неозброєним оком проліт астероїда Апофіс повз Землю 13–14 квітня 2029 року Фото: NASA

13 квітня о 23:35 за київським часом Апофіс досягне максимальної видимої яскравості, пролітаючи над Камеруном. Таким чином, його зможуть добре побачити приблизно 3,9 мільярда людей в Африці, Азії, східній частині Південної Америки та деяких регіонах Європи.

Приблизно о 00:45 за київським часом 14 квітня астероїд Апофіс наблизиться до Землі на мінімальну відстань — 31 600 км. Цю подію буде видно на більшій частині Південної Америки, у США, Африці та деяких частинах Європи, і її побачать близько 2 мільярдів людей.

За словами вчених із Массачусетського технологічного інституту, вперше в історії людства вдалося передбачити видимий шлях астероїда на небі. Також дослідники зазначають, що цей космічний камінь не зіткнеться з нашою планетою, хоча раніше такі побоювання були.

Апофіс було виявлено у 2004 році, і попередні розрахунки його орбіти показали, що астероїд із ймовірністю 1 до 37 зіткнеться із Землею у 2029 році. Додаткові спостереження дозволили уточнити орбіту астероїда, виключивши будь-яку можливість зіткнення у 2029 році.

Астрономи хочуть провести спостереження за астероїдом Апофіс під час його зближення із Землею, щоб з’ясувати, як гравітація нашої планети вплине на цей камінь. Він може бути розтягнутий або стиснутий, внаслідок чого на його поверхні з’явиться дуже древній матеріал, що існує мільярди років. Також гравітація Землі може вивести астероїд на нову орбіту навколо Сонця, яка, як вважається, не призведе до зіткнення з нашою планетою в майбутньому.

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