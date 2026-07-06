Такое бывает раз в 1000 лет: сближение огромного астероида с Землей увидят миллиарды людей

По словам ученых, впервые в истории человечества удалось предсказать видимый путь астероида на небе.

Ученые смогли определить, когда и где миллиарды людей смогут наблюдать за движением по небу астероида Апофис шириной примерно 350 метров. Этот астероид будет находится чрезвычайно близко к нашей планете в апреле 2029 года. На таком расстоянии от Земли, а именно 31 600 км, находятся некоторые искусственные спутники. Пролет астероида такого размера мимо Земли на таком расстоянии как говорят ученые, происходит примерно раз в 1000 лет, пишет Space.

Согласно расчетам ученых, примерно 90% населения мира, около 7,6 миллиарда человек, смогут увидеть невооруженным глазом пролет астероида Апофис мимо Земли 13-14 апреля 2029 года. Но не все смогут его наблюдать, если небо будет сильно затянуто облаками или же в тех или иных регионах будет высокий уровень светового загрязнения.

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Ученые говорят, что огромный астероид будет выглядеть как точка света, плавно скользящая по небу, которая в момент максимального сближения с Землей будет перемещаться примерно на ширину полной Луны каждую минуту.

Согласно расчетам, астероид Апофис будет виден невооруженным глазом в течение 7 часов на огромной территории нашей планеты. Он появится на небе примерно в 18:00 по Киеву 13 апреля над Австралией, а в последний раз его можно будет наблюдать примерно в 1:00 по Киеву 14 апреля над Северной Атлантикой.

Согласно расчетам ученых, примерно 90% населения мира, около 7,6 миллиарда человек, смогут увидеть невооруженным глазом пролет астероида Апофис мимо Земли 13-14 апреля 2029 года Фото: NASA

В 23:35 по Киеву 13 апреля Апофис достигнет максимальной видимой яркости, пролетая над Камеруном. Таким образом его смогут хорошо видеть примерно 3,9 миллиарда человек в Африке, Азии, восточной части Южной Америки и некоторых частях Европы.

Примерно 00:45 по Киеву 14 апреля астероид Апофис приблизится к Земле на минимальное расстояние – 31 600 км. Это событие будет видно на большей части Южной Америки, в США, Африке и некоторых частях Европы, и его увидят около 2 миллиардов человек.

По словам ученых из Массачусетского технологического института, впервые в истории человечества удалось предсказать видимый путь астероида на небе. Также исследователи говорят, что это космический камень не столкнется с нашей планетой, хотя ранее такие опасения были.

Апофис был обнаружен в 2004 году и предварительные расчеты его орбиты показали, что астероид с вероятностью 1 к 37 врежется в Землю в 2029 году. Дополнительные наблюдения позволили уточнить орбиту астероида, исключив любую возможность столкновения в 2029 году.

Астрономы хотят провести наблюдение за астероидом Апофис во время его сближения с Землей, чтобы выяснить как гравитации я нашей планеты изменит этот камень. Он может быть растянут или сжат, в результате чего на его поверхности окажется очень древний материал, существующий миллиарды лет. Также гравитация Земли может вывести астероид на новую орбиту вокруг Солнца, которая, как считается, не приведет к столкновению с нашей планетой в будущем.

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