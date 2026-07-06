"Восстание машин": человекоподобный робот ударил ногой с разворота людей в офисе (видео)

Видеоролик с вышедшим из-под контроля роботом набрал миллионы просмотров в социальных сетях. Но оказалось, что все не так страшно.

В социальных сетях появился видеоролик, который показывает, как человекоподобный робот наносит удары ногой людям в одном из офисов в Индонезии. Его удары и стойка похожи на движения из восточных боевых искусств. Ролик собрал миллионы просмотров и вызвал тревогу у пользователей социальных сетей. Но оказалось, что это постановочная сцена, которая, тем не менее, показывает, насколько развитыми стали роботы-гуманоиды, пишет Interesting Engineering.

Несмотря на то, что это видео вызывало тревогу у многих зрителей, оно не демонстрирует сбой в программном обеспечении или самостоятельных действий человекоподобного робота. Это была постановочная демонстрация, созданная операторами робота, которые хотели показать продвинутую мобильность и управляемость машины.

Відео дня

Согласно сценарию, робот должен был "в стиле кунг-фу" становиться в боевую стойку и наносить удары людям таким образом, чтобы не причинить им травму. Конечно же операторы робота преследовали цель собрать огромное количество просмотров в социальных сетях, ведь движения робота выглядят очень реалистично. Можно подумать, что этот робот "сошел с ума" и вышел из-под контроля.

Это постановочное видео вызвало не только тревогу, но и широкое обсуждение в интернете о том, насколько реалистичными стали современные человекоподобные роботы.

Демонстрация показывает, как современные человекоподобные роботы могут выполнять все более реалистичные и динамичные движения, делая такие постановочные выступления достаточно убедительными, чтобы размыть грань в социальных сетях между вымыслом и реальностью.

Когда такие ролики распространяются в сети без контекста, они подпитывают волну дезинформации, связанной с человекоподобными роботами. И все же эксперты признают, что существуют опасения относительно того, что текущие возможности таких роботов однажды могут стать опасными для людей, если их не контролировать. Поэтому, предрекаемое некоторыми людьми "восстание машин" может стать реальностью, учитывая новые достижения в области искусственного интеллекта. С другой стороны, полный контроль за такими технологиями не должен позволить случиться "апокалипсису", связанному с человекоподобными роботами.

Другие новости науки