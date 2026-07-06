На пляже в Австралии нашли 6 загадочных металлических шаров: они прибыли из космоса (фото)

Австралийское космическое агентство назвало вероятный источник происхождения больших шаров, обнаруженных в эти выходные.

В субботу, 4 июля и в воскресенье, 5 июля, на пляже на севере штата Квинсленд в Австралии местные жители обнаружили 6 загадочных больших металлических шаров, выброшенных на берег во время прилива. Австралийское космическое агентство (АКА) заявило, что они знают вероятный источник происхождения этих космических шаров, пишет BBC.

Сразу после появления сообщений об обнаружении странных шаров, в интернете их окрестили "космическими" и предполагалось, что это могут быть топливные баки ракет-носителей, содержащие опасные химические вещества.

АКА по результатам предварительного расследования заявило, что шесть так называемых "космических шаров", вероятно, являются обломками иностранной ракеты, которые вошли в атмосферу Земли после пребывания на орбите. Агентство теперь выясняет, действительно ли это так и если да, то какой именно ракеты-носителя и какая страна ее запустила. Космическое агентство заявило, что объекты безопасны.

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Элис Горман из Университета Флиндерса, эксперт по космическому мусору, считает, что это вероятно, топливные баки ракеты-носителя, которые используются для хранения топлива перед его подачей в ракетный двигатель. Они изготовлены из титанового сплава и могут выдерживать очень высокие температуры. Такие объекты являются одним из наиболее распространенных типов космического мусора, падающего на Землю после запуска ракеты. Подобные шары ранее уже находили.

На севере штата Квинсленд в Австралии местные жители обнаружили 6 загадочных больших металлических шаров, выброшенных на берег во время прилива Фото: BBC

Горман считает, что эти шары могли вообще не покидать атмосферу Земли, ведь они могли быть частью первой ступени ракеты, которая упала обратно на Землю, в то время как вторая ступень ракеты продолжила доставку полезной нагрузки в космос.

С другой стороны, если это часть ракеты, которая находилась на орбите после выведения полезной нагрузки, то такой космический мусор может находится в космосе многие годы, а затем упасть вниз. Это значит, что данные шары не обязательно связаны с каким-либо недавним запуском ракеты в космос.

Это не первый случай обнаружения подобных загадочных объектов на побережье Австралии. В 2023 году был обнаружен огромный обломок индийской ракеты-носителя PSLV. Индия это подтвердила.

Австралийское космическое агентство пообещало сообщить о результатах полного расследования в ближайшее время. Пока что все указывает на то, что это космический мусор. Осталось выяснить, кому он принадлежит. Согласно международному праву, любые подобные обломки ракет принадлежат той стране, которая эти ракеты отправила в космос.

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