Свет триллионов Солнц: обнаружен самый далекий наиболее яркий объект во Вселенной (фото)

Самые древние квазары помогают решить давнюю загадку астрофизики.

Космический телескоп "Евклид" Европейского космического агентства обнаружил два наиболее далеких и древних квазара среди всех известных. Эти объекты считаются самыми яркими во Вселенной. Их свет эквивалентен свету триллионов Солнц. Эти квазары, созданные сверхмассивными черными дырами, существовали уже, когда Вселенной было 670 миллионов лет, то есть примерно 5% ее нынешнего возраста. Исследование опубликовано в журнале Astronomy and Astrophysics, пишет Phys.

Сверхмассивные черные дыры в ядрах некоторых галактик создают квазары, которые некоторые ученые считают самыми яркими объектами во Вселенной. Квазары возникают из-за поглощения огромного количества вещества черной дырой, когда выделяется очень много энергии и света. Он может превышать свет всех звезд в галактике, где находится квазар, в сотни и тысячи раз.

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Поиски самых далеких и древних квазаров имеют решающее значение для понимания эволюции самых первых галактик и сверхмассивных черных дыр. До сих пор остается загадкой, каким образом в самой ранней Вселенной возникли хорошо сформированные галактики и очень массивные черные дыры. Считается, что для этого нужны миллиарды, а не сотни миллионов лет.

Астрономы с помощью космического телескопа "Евклид" обнаружили 31 квазар, которые возникли в период 770 миллионов лет после Большого взрыва. Среди них были обнаружены два квазара, один более древний, другой более молодой, которые являются самыми далекими и старыми среди известных Фото: ESA

Астрономы с помощью космического телескопа "Евклид" обнаружили 31 квазар, которые возникли в период 770 миллионов лет после Большого взрыва. Среди них были обнаружены два квазара, один более древний, другой более молодой, которые являются самыми далекими и старыми среди известных. Они уже существовали через 670 миллионов лет и находятся на расстоянии чуть более 13 миллиардов световых лет от нас. Данные квазары получили название EUCL J172902.75+641018.1 и EUCL J125308.55+705432.3.

Эти квазары находятся в пылевых галактиках, наполненных огромным количеством газа, с помощью которого с большой скоростью формируются звезды.

Данные объекты появились в тот период истории Вселенной, когда космос начал заполнятся светом, ведь нейтральный водород был ионизирован и стал прозрачным для света. Эта эпоха заложила основу для космоса, который мы видим сегодня.

По словам астрономов, эти древние квазары можно считать "машинами времени", позволяющими исследовать раннюю Вселенную и понять, как возникло первое поколение галактик и очень массивных черных дыр.

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