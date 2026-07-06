Світло трильйонів Сонць: виявлено найвіддаленіший найяскравіший об'єкт у Всесвіті (фото)

Найдавніші квазари допомагають розгадати давню загадку астрофізики.

Космічний телескоп "Евклід" Європейського космічного агентства виявив два найвіддаленіші та найдавніші квазари серед усіх відомих. Ці об’єкти вважаються найяскравішими у Всесвіті. Їхнє світло еквівалентне світлу трильйонів Сонць. Ці квазари, утворені надмасивними чорними дірами, існували вже тоді, коли Всесвіту було 670 мільйонів років, тобто приблизно 5 % його нинішнього віку. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy and Astrophysics, пише Phys.

Надмасивні чорні діри в ядрах деяких галактик утворюють квазари, які, на думку деяких вчених, є найяскравішими об’єктами у Всесвіті. Квазари виникають внаслідок поглинання чорною дірою величезної кількості речовини, під час чого виділяється дуже багато енергії та світла. Їхня яскравість може у сотні й тисячі разів перевищувати світло всіх зірок у галактиці, де розташований квазар.

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Пошуки найвіддаленіших і найдавніших квазарів мають вирішальне значення для розуміння еволюції найперших галактик і надмасивних чорних дір. Досі залишається загадкою, яким чином у найранішому Всесвіті виникли добре сформовані галактики та дуже масивні чорні діри. Вважається, що для цього потрібні мільярди, а не сотні мільйонів років.

Астрономи за допомогою космічного телескопа "Евклід" виявили 31 квазар, які утворилися через 770 мільйонів років після Великого вибуху. Серед них було виявлено два квазари — один давніший, інший молодший — які є найвіддаленішими та найстарішими серед відомих Фото: ESA

Астрономи за допомогою космічного телескопа "Евклід" виявили 31 квазар, які утворилися через 770 мільйонів років після Великого вибуху. Серед них було виявлено два квазари — один давніший, інший молодший — які є найвіддаленішими та найстарішими серед відомих. Вони вже існували через 670 мільйонів років і знаходяться на відстані трохи більше 13 мільярдів світлових років від нас. Ці квазари отримали назви EUCL J172902.75+641018.1 та EUCL J125308.55+705432.3.

Ці квазари розташовані в пилових галактиках, наповнених величезною кількістю газу, завдяки якому зірки утворюються з великою швидкістю.

Ці об’єкти з’явилися в той період історії Всесвіту, коли космос почав наповнюватися світлом, адже нейтральний водень був іонізований і став прозорим для світла. Ця епоха заклала основу для космосу, який ми бачимо сьогодні.

За словами астрономів, ці стародавні квазари можна вважати "машинами часу", які дають змогу досліджувати ранній Всесвіт і зрозуміти, як виникло перше покоління галактик та дуже масивних чорних дір.

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