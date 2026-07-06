На пляжі в Австралії знайшли 6 загадкових металевих куль: вони прибули з космосу (фото)

Австралійське космічне агентство назвало ймовірне джерело походження великих куль, виявлених цими вихідними.

У суботу, 4 липня, та в неділю, 5 липня, на пляжі на півночі штату Квінсленд в Австралії місцеві жителі виявили 6 загадкових великих металевих куль, викинутих на берег під час припливу. Австралійське космічне агентство (АКА) заявило, що знає ймовірне джерело походження цих космічних куль, пише BBC.

Одразу після появи повідомлень про виявлення дивних куль, в інтернеті їх назвали "космічними", і припускали, що це можуть бути паливні баки ракет-носіїв, які містять небезпечні хімічні речовини.

АКА за результатами попереднього розслідування заявило, що шість так званих "космічних куль", ймовірно, є уламками іноземної ракети, які увійшли в атмосферу Землі після перебування на орбіті. Агентство зараз з’ясовує, чи це справді так, і якщо так, то якої саме ракети-носія та яка країна її запустила. Космічне агентство заявило, що об’єкти є безпечними.

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Еліс Горман з Університету Фліндерса, експертка з космічного сміття, вважає, що це, ймовірно, паливні баки ракети-носія, які використовуються для зберігання палива перед його подачею в ракетний двигун. Вони виготовлені з титанового сплаву і можуть витримувати дуже високі температури. Такі об’єкти є одним із найпоширеніших типів космічного сміття, що падає на Землю після запуску ракети. Подібні кулі раніше вже знаходили.

На півночі штату Квінсленд в Австралії місцеві жителі виявили 6 загадкових великих металевих куль, які винесло на берег під час припливу Фото: BBC

Горман вважає, що ці кулі могли взагалі не покидати атмосферу Землі, адже вони могли бути частиною першого ступеня ракети, який впав назад на Землю, тоді як другий ступінь ракети продовжив доставку корисного навантаження в космос.

З іншого боку, якщо це частина ракети, яка перебувала на орбіті після виведення корисного навантаження, то таке космічне сміття може залишатися в космосі багато років, а потім впасти на Землю. Це означає, що ці кулі не обов’язково пов’язані з якимось недавнім запуском ракети в космос.

Це не перший випадок виявлення подібних загадкових об’єктів на узбережжі Австралії. У 2023 році було виявлено величезний уламок індійської ракети-носія PSLV. Індія це підтвердила.

Австралійське космічне агентство пообіцяло найближчим часом повідомити про результати повного розслідування. Поки що все вказує на те, що це космічне сміття. Залишилося з'ясувати, кому воно належить. Згідно з міжнародним правом, будь-які подібні уламки ракет належать тій країні, яка запустила ці ракети в космос.

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