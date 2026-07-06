Чому ми не знайшли інопланетян: надзвичайно розумний ШІ "керує" космосом

Вчені представили нове пояснення знаменитого парадоксу Фермі. У статті висувається припущення, що позаземна цивілізація доручила дослідження космосу надзвичайно розумному штучному інтелекту.

Парадокс Фермі — це суперечність між високою теоретичною ймовірністю існування розумних інопланетян та відсутністю доказів їхнього існування. Австрійські вчені у статті, опублікованій на сервері препринтів arXiv, пропонують нове вирішення парадоксу Фермі, пише Live Science.

Зараз вчені намагаються виявити техносигнатури або ознаки позаземних технологій у космосі. Наприклад, це можуть бути величезні мегаструктури, що дозволяють збирати майже всю енергію цілих зірок. Справа в тому, що для позаземної цивілізації, яка здатна колонізувати величезні простори космосу, потрібно дуже багато енергії.

Однак автори статті вважають, що жодних мегаструктур не існує, а їхні сигнали неможливо виявити. Передбачається, що в певний момент часу цивілізація досягає такого рівня, що переходить від "гучної", ресурсоємної космічної експансії до "тихої", керованої надрозумним ШІ. Мета цієї експансії полягає у виживанні того чи іншого розумного виду, збереженні знань та проведенні наукових спостережень.

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У цьому випадку цивілізація створила такий ШІ, який здатний виробляти, ремонтувати та запускати космічні кораблі з автономним керуванням. Тому цивілізація може розширювати свою присутність за межі рідної планети без постійного біологічного втручання.

Згідно зі статтею, позаземна цивілізація запустила в космос тисячі зондів під керуванням ШІ; там немає інопланетян, але зберігаються "насіння" для відновлення життя в іншому місці на випадок катастрофи в рідній системі позаземної цивілізації. Ці зонди можуть містити знання цивілізації та, можливо, частину її біологічного матеріалу, що дозволить ШІ відтворити всю цивілізацію з нуля. При цьому ШІ обмежить самовідтворення зондів, щоб уникнути заселення цілих ділянок галактики.

Через це, як вважають вчені, ми не виявили "гучних" технічних ознак інопланетян. Якщо не виявлено теплового сигналу від величезної технологічної споруди, це не означає, що в нашій галактиці, крім нас, нікого немає, вважають дослідники. Це просто означає, що розвинені інопланетні цивілізації перебувають у "тихому" стані, адже їхня експансія ніяк не проявляється.

Але у цієї статті є й не дуже втішний висновок. Якщо створення резервних копій цивілізації за допомогою ШІ не є ресурсоємним процесом, то це може означати, що будь-яка цивілізація під час переходу до статусу космічної може зникнути. А отже, живих інопланетян, можливо, вже не існує, а є лише їхні копії, що очікують на відродження. Тому в галактиці так "тихо".

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