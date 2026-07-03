На Марсі виявили ще одні загадкові двері: марсохід Curiosity зробив знімок у кратері Гейла (фото)

Ентузіасти знову виявили на знімку марсохода NASA "сліди" загубленої цивілізації на Червоній планеті.

Панораму з незвичайним об’єктом зробив марсохід Curiosity минулого місяця всередині кратера Гейла. Як відомо, це ударний кратер, ширина якого становить 154 км, саме там працює марсохід Curiosity з моменту його посадки на Червону планету у 2012 році, пише Daily Mail.

Серед запиленого ландшафту на знімку деякі користувачі помітили незвичайну споруду вдалині. На їхню думку, об’єкт нагадує низький круглий будинок із дверним отвором, що схожий на стародавні житла людей на Землі.

Божевільну теорію висунув відомий мисливець на інопланетян Скотт Уорінг, який стверджує, що на знімку зображено "будинок із глиняної штукатурки".

Відео дня

Ентузіасти стверджують, що цей валун міг бути будинком Фото: solar-system

"Те, що виглядає як прості валуни, насправді є глиняними стінами та дверима, які створили розумні істоти для захисту від стихії. Вони існували на Землі ще дуже давно, і на Марсі вони теж були", — пише Уорінг.

NASA поки що ніяк не прокоментувало знімок з Червоної планети, але раніше агентство давало пояснення щодо подібних фотографій з Марса. У 2022 році марсохід Curiosity сфотографував на Марсі щось схоже на двері.

У "будинку" на Марсі навіть є вхідні "двері" Фото: solar-system

"На пагорбі Шарп розташовано цілу низку природних тріщин, зокрема одну висотою приблизно 30 сантиметрів і шириною 40 сантиметрів, розміром з дверцята для собак. Такі тріщини поширені в гірських породах як на Землі, так і на Марсі", — йшлося у заяві NASA.

У NASA також нагадують, що поки що не мають доказів існування позаземного життя, а також не було виявлено жодних слідів життя на Марсі — ані в минулому, ані в сьогоденні.

Марсохід Curiosity — це апарат розміром з автомобіль, який працює на ядерному паливі та шукає ознаки життя на Марсі, а також вивчає унікальне середовище Червоної планети.

Інші новини науки