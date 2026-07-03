На Марсе нашли еще одну загадочную дверь: марсоход Curiosity сделал снимок в кратере Гейла (фото)

Энтузиасты снова нашли на снимке марсохода NASA “следы” затерянной цивилизации на Красной планете.

Панораму с необычным объектом сделал марсоход Curiosity в прошлом месяце внутри кратера Гейла. Как известно, это ударный кратер, чья ширина составляет 154 км, именно там работает марсоход Curiosity с момента его посадки на Красную планету в 2012 году, пишет Daily Mail.

Среди пыльного ландшафта на снимке, некоторые пользователи увидели необычную структуру вдали. По их мнению, объект напоминает приземистый, круглый дом с дверным проемом, которые напоминает древние жилища людей на Земле.

Безумную теорию выдвинул известный охотник за инопланетянами Скотт Уоринг, который утверждает, что на снимке “дом из глиняной штукатурки”.

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Энтузиасты утверждают, что этот валун мог быть домом Фото: NASA

“То, что выглядит как простые валуны, на самом деле является глиняными стенами и дверью, которые создали разумные существа для защиты от стихии. Они были давным-давно на Земле, они же были и Марсе”, - пишет Уоринг.

NASA пока никак не прокомментировало снимок с Красной планеты, но ранее агентство объясняло подобные фотографии с Марса. В 2022 году марсоход Curiosity сфотографировал на Марсе нечто похожее на дверь.

У "дома" на Марсе даже есть входная "дверь" Фото: NASA

“На холме Шарп располагается целый ряд естественных трещин, в том числе одна высотой примерно 30 сантиметров и шириной 40 сантиметров, размером с дверью для собак. Такие трещины распространены в породах как на Земле, так и на Марсе”, - говорилось в заявлении NASA.

В NASA также напоминают, что пока не имеют доказательств существования внеземной жизни, также не было обнаружено никаких следов жизни на Марсе, ни в прошлом ни в настоящем.

Марсоход Curiosity – это работ размером с автомобиль, который работает на ядерном топливе и ищет признаки жизни на Марсе, также он занимается изучением уникальной среды на Красной планете.

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