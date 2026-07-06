Почему мы не нашли инопланетян: сверхумный ИИ "управляет" космосом
Ученые представили новое решение знаменитого парадокса Ферми. Статья предполагает, что внеземная цивилизация поручила исследование космоса чрезвычайно умному искусственному интеллекту.
Парадокс Ферми — это противоречие между высокой теоретической вероятностью существования разумных инопланетян и отсутствием доказательств их существования. Австрийские ученые в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv, предлагают новое решение парадокса Ферми, пишет Live Science.
Сейчас ученые пытаются обнаружить техносигнатуры или признаки внеземных технологий в космосе. Например, это могут быть огромные мегаструктуры, позволяющие собирать почти всю энергию целых звезд. Дело в том, что для внеземной цивилизации, которая способна колонизировать огромные пространства космоса, необходимо очень много энергии.
Но авторы статью считают, что никаких мегаструктур не существует их сигналы нельзя обнаружить. Предполагается, что в определенный момент времени цивилизация достигает такого уровня, что переходит от "громкой" ресурсоемкой космической экспансии к "тихой", управляемой сверхумным ИИ. Цель этой экспансии состоит в выживании того или иного разумного вида, сохранении знаний и проведении научных наблюдений.
В этом случае цивилизация создала такой ИИ, который способен производить, ремонтировать и запускать космические корабли с автономным управлением. Поэтому цивилизация может расширять свое присутствие за пределы родной планеты без постоянного биологического вмешательства.
Согласно статье, внеземная цивилизация запустила в космос тысячи зондов под управлением ИИ, где нет инопланетян, но там хранятся "семена" для перезапуска жизни в другом месте в случае катастрофы в родной системе внеземной цивилизации. Эти зонды могут содержать знания цивилизации и, возможно, часть ее биологического материала, что позволит ИИ восстановить всю цивилизацию с нуля. При этом ИИ ограничит самовоспроизведение зондов, чтобы избежать заселения целых участков галактики.
Из-за этого, как считают, ученые мы не обнаружили "громких" техносигнатур инопланетян. Если не обнаружен тепловой сигнал от огромной технологической конструкции, то это не означает, что в нашей галактике никого кроме нас нет, считают исследователи. Это просто означает, что развитые инопланетные цивилизации находятся в "тихом" состоянии, ведь их экспансия никак не проявляется.
Но у этой статьи есть и не очень хороший вывод. Если создание резервных копий цивилизации с помощью ИИ является не ресурсоемким процессом, то это может означать, что любая цивилизация при переходе в статус космической может исчезнуть. А значит, живых инопланетян уже, возможно, не существует, а есть лишь их копии, ожидающие возрождения. Поэтому в галактике так "тихо".
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