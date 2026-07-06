"Повстання машин": людиноподібний робот з розвороту вдарив ногою людей в офісі (відео)

Відеоролик із роботом, який вийшов з-під контролю, набрав мільйони переглядів у соціальних мережах. Але виявилося, що все не так уже й страшно.

У соціальних мережах з'явився відеоролик, який показує, як людиноподібний робот завдає ударів ногою людям в одному з офісів в Індонезії. Його удари та стійка нагадують рухи зі східних бойових мистецтв. Ролик зібрав мільйони переглядів і викликав занепокоєння у користувачів соціальних мереж. Але виявилося, що це постановочна сцена, яка, тим не менш, демонструє, наскільки розвиненими стали гуманоїдні роботи, пише Interesting Engineering.

Незважаючи на те, що це відео викликало занепокоєння у багатьох глядачів, воно не свідчить про збій у програмному забезпеченні чи самостійні дії людиноподібного робота. Це була постановочна демонстрація, створена операторами робота, які хотіли показати передові можливості машини в плані мобільності та керованості.

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Згідно зі сценарієм, робот мав "у стилі кунг-фу" приймати бойову стійку та завдавати ударів людям так, щоб не завдати їм травм. Звісно, оператори робота мали на меті зібрати величезну кількість переглядів у соціальних мережах, адже рухи робота виглядають дуже реалістично. Можна подумати, що цей робот "збожеволів" і вийшов з-під контролю.

Це постановочне відео викликало не лише занепокоєння, а й широке обговорення в інтернеті щодо того, наскільки реалістичними стали сучасні людиноподібні роботи.

Демонстрація показує, як сучасні людиноподібні роботи можуть виконувати дедалі реалістичніші та динамічніші рухи, завдяки чому такі постановочні виступи стають настільки переконливими, що розмивають межу між вигадкою та реальністю у соціальних мережах.

Коли такі відео поширюються в мережі без контексту, вони підсилюють хвилю дезінформації, пов’язану з людиноподібними роботами. І все ж експерти визнають, що існують побоювання щодо того, що нинішні можливості таких роботів одного дня можуть стати небезпечними для людей, якщо їх не контролювати. Тому "повстання машин", яке пророкують деякі люди, може стати реальністю, з огляду на нові досягнення в галузі штучного інтелекту. З іншого боку, повний контроль за такими технологіями не повинен допустити "апокаліпсису", пов’язаного з людиноподібними роботами.

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